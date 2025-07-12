بعد منافسة مع ميلان.. فنربخشة يعلن ضم براون

السبت، 12 يوليه 2025 - 23:21

كتب : FilGoal

أرشي براون - خينت

أعلن نادي فنربخشة التعاقد مع أرتشي براون لاعب خينت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي أن عقد اللاعب يمتد لـ 3 مواسم مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وكان ميلان في منافسة مع فنربخشة للتعاقد مع اللاعب الإنجليزي.

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وفسر براون سبب تفضيله الانتقال لفنربخشة على حساب ميلان قائلا لفابريزيو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورتس قائلا في وقت سابق: " بالفعل اتفقت مع ميلان وكنت مستعدا للانتقال".

وأضاف "تلقيت مكالمة من رئيس فنربخشة مساءً، وتغير كل شيء".

وأكمل "الشغف الذي أظهره والرؤية، جعلت قراري واضحا، وعلمت بأنه يجب أن انتقل لفنربخشة".

وخاض اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في الموسم الماضي 46 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين.

وبدأ اللاعب الإنجليزي مسيرته في دربي كاونتي وتدرج في الفئات السنية المختلفة حتى وصل للفريق الثاني تحت 23 عاما.

وفي صيف 2021 ترك براون بلاده وانتقل إلى لوزان سبورت السويسري في صفقة انتقال حر.

ثم انضم إلى خينت في الانتقالات الصيفية عاما 2023 مقابل 4 ملايين يورو. ويمتد عقد براون مع خينت حتى 2027.

ويحتاج ميلان إلى تعويض مركز الظهير الأيسر بعد رحيل الفرنسي ثيو هيرنانديز إلى الهلال السعودي.

ووفقا للتقارير السعودية فإن الصفقة كلفت الهلال 35 مليون يورو.

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