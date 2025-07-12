آس: رودريجو المعوض الأول لـ دياز في ليفربول حال رحيله

السبت، 12 يوليه 2025 - 23:03

كتب : FilGoal

ريال مدريد ضد غرناطة

حدد ليفربول بديل لويس دياز لاعب الفريق حال رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة آس الإسبانية، أن ليفربول يبحث عن التعاقد مع رودريجو جوس في سوق الانتقالات الحالي.

وفي حال رحيل اللاعب الكولومبي، فإن الريدز سيقدم عرضا رسميا لريال مدريد للحصول على خدمات رودريجو.

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ويريد ريال مدريد الحصول على 100 مليون يورو من أجل بيع المهاجم البرازيلي في سوق الانتقالات الحالي.

وينتهي عقد رودريجو مع ريال مدريد صيف 2028.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد الموسم الماضي في 54 مباراة تمكن من تسجيل 14 هدفًا، وصناعة 11 هدفًا.

وودع ريال مدريد كأس العالم للأندية من الدور نصف النهائي بعد التعرض لهزيمة كبيرة أمام باريس سان جيرمان برباعية نظيفة.

سجل أهداف باريس سان جيرمان كل من: فابيان رويز هدفين وعثمان ديمبلي وجونزالو راموس.

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