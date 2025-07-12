رئيس سبورتنج لشبونة: العبقري الذي نصح جيوكيريس سيجعل رحيله صعبا

السبت، 12 يوليه 2025 - 23:01

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

أعلن فريدريكو فارانداس رئيس نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي تمسكه بإبقاء فيكتور جيوكيريس في الفريق بعد غيابه عن مران الفريق.

فيكتور جيوكيريس

النادي : سبورتنج لشبونة

سبورتنج لشبونة

وكشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية أن السويدي أبلغ رئيس النادي بعدم عودته من جديد للفريق.

وقال فارانداس في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورت": "إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب لضم جيوكيريس، فنحن مرتاحون لاستمراره معنا في الـ 3 سنوات القادمة".

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وأضاف "إذا نصحه عبقري بأن هذه الطريقة ستضع الضغط عليّ ليجعل رحيله أمرا سهلا، فهو مخطئ تماما، لإنها ستجعل الأمور أكثر تعقيدا لرحيل اللاعب، لا يوجد أحد أهم من النادي".

وأتم "نحن هادئون، وكل شيء سيُحل بنهاية سوق الانتقالات، سيتم تغريمه غرامة باهظة وعليه أن يعتذر لزملائه".

وأوضحت الصحيفة أن جيوكيريس ورئيس الفريق العلاقة تدهورت فيما بينهم، وذلك بسبب عدم السماح للاعب بالرحيل بـ60 مليون يورو كما هو متفق عليه.

وفقا لسي إن إن فإن أرسنال وسبورتنج اقتربا من التوصل لاتفاق على انتقال اللاعب مقابل 65 مليون يورو مع وجود 15 آخرى كإضافات.

وينتهي عقد جيوكيريس صيف 2028.

وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدفا.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.

فيكتور جيوكيريس سبورتنج لشبونة أرسنال
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