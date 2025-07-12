سيشارك في الدوري الإسباني بعد 5 أعوام.. ريال أوفييدو يجدد عقد كازورلا

أعلن نادي ريال أوفييدو تجديد عقد المخضرم سانتي كازورلا عقب الصعود للدوري الإسباني.

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وكشف النادي أن العقد الجديد للاعب البالغ من العمر 40 عاما يمتد لموسم واحد.

وتعود المرة الأخيرة التي لعب فيها سانتي كازورلا في الدوري الإسباني منذ 5 أعوام عندما كان رفقة فياريال قبل الانتقال إلى السد القطري.

وقاد كازورلا فريقه ريال أوفييدو لتحقيق حلمه والعودة لـ الدوري الإسباني لأول مرة منذ 2000-2001.

كازورلا وُلد في أوفييدو بشمال إسبانيا وانضم للفريق بعمر 8 سنوات في 1995، وبسبب مشاكل النادي المالية تم بيعه لفيارريال قبل أن يلعب للفريق الأول.

وتألق سانتي بقمصان أرسنال وفياريال والسد القطري، وعانى من إصابة عنيفة في وتر أكيليس وصفها في 2016 بالكابوس، حيث أجرى 10 عمليات جراحية.

وعاد مرة أخرى لأوفييدو في 2023 وقال: "أود اللعب بدون مقابل لكن الدوري يمنع ذلك وسأقبل بأقل راتب".

وتحصل سانتي على راتب قدره 80 ألف يورو وتذهب 10% من مبيعات قمصانه لأكاديمية النادي.

في الموسم الحالي ساهم في إنهاء الفريق للمركز الثالث من الدرجة الثانية الإسبانية وخلال نصف النهائي سجل هدفا من ركلة حرة مباشرة بقدمه الضعيفة في الدقائق الأخيرة.

بعد المباراة صرّح قائلا: "لا زلت ألعب بقدمي اليمنى، لكنني فقدت الكثير من قوتها بسبب العمليات الجراحية".

من هو نادي ريال أوفييدو؟

تأسس النادي في مارس 1926 أي أن المئوية ستكون في الدوري الإسباني للفريق المُلقب بـ "الزُرق".

عُرف النادي بالتواجد لسنوات متتالية في نفس الدرجة سواء الأولى أو الثانية.

وبين 1988 وحتى 2001 استمر أوفييدو في الدرجة الأولى لكنه هبط حتى الدرجة الرابعة متأثرا بالأزمة المالية وتحسس طريقة مجددا طيلة السنوات الـ 25 التالية.

وبعد محاولات للاقتراب من مرحلة الملحق المؤهل للدوري الإسباني على الأقل سنحت له الفرصة هذا الموسم وظفر بالبطاقة.

ويمتلك أوفييدو تجربة أوروبية وحيدة بالمشاركة في كأس الاتحاد الأوروبي في 1992 وودع مبكرا على يد جنوى الإيطالي آنذاك.