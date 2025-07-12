مصدر من أتالانتا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات يونايتد ونيوكاسل مع سكالفيني

كشف مصدر مقرب من أتالانتا بيرجامو الإيطالي، حقيقة المفاوضات مع مانشستر يونايتد ونيوكاسل الإنجليزي للتعاقد مع الإيطالي جيورجو سكالفيني.

وأشارت التقارير الصحفية مؤخرًا، إلى وجود رغبة كبيرة من جانب نيوكاسل ومانشستر يونايتد للتعاقد مع المدافع الإيطالي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "يوجد اهتمام من نيوكاسل فقط للتعاقد مع جيورجيو سكالفيني، بينما لم يظهر مانشستر يونايتد حتى الآن اهتماما كبيرا".

وأضاف "لا يوجد عرض رسمي حتى الآن من نيوكاسل، لكن الأسبوع القادم ربما يتم تحديد موعد جلسة أولى بين نيوكاسل وأتالانتا".

وأنهى حديثه قائلا: "اللاعب مهم بالنسبة لأتالانتا ويعتبر من القوام الأساسي للفريق، لكن في حال وصول عرض كبير سيتم تقييمه واتخاذ القرار المناسب".

وشارك اللاعب مع أتالانتا الموسم الماضي في 8 مباريات لم يُسجل أو يصنع أهدافًا، وتعرض لقطع في الرباط الصليبي أبعده عن باقي الموسم.