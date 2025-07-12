خبر في الجول - الزمالك يتجه للتعاقد مع أحمد عيد.. وجلسة بين اللاعب ومسؤولي المصري

وجّه نادي الزمالك أنظاره صوب أحمد عيد لاعب المصري لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وحسبما علم FilGoal.com حدث تواصل مع اللاعب لمعرفة مطالبه الشخصية.

ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو المصري جلسة مع اللاعب خلال الساعات المقبلة لبحث إمكانية رحيله أو تجديد تعاقده.

صاحب الـ 24 عاما ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل مع الفريق البورسعيدي.

ويسعى الزمالك لتدعيم مركز الظهير الأيمن بعد رحيل حمزة المثلوثي وإعارة أحمد محمود للاتحاد السكندري.

وخاض الظهير الأيمن 30 مباراة مع المصري منذ انضمامه في صيف 2023.

وسبق أن ارتدى عيد قميص الزمالك في 22 مباراة مع الفريق الأول، وأعير من قبل للإسماعيلي وإنبي.

وخلال 53 مباراة صنع الظهير الأيمن 3 أهداف فقط في الدوري المصري.

من هو أحمد عيد؟

ولد في مركز طامية في محافظة الفيوم، وبدأ عيد في ممارسة كرة القدم بمركز شباب أرض اللواء عام 2011 وانضم إلى ناشئين الأهلي، واستمر لـ 3 مواسم وبسبب عدم قيده انضم للزمالك.

ظهر عيد مع فريق الناشئين وشارك في دورة زايد بالإمارات التي توج بها الزمالك وتمكن من تسجيل هدفين خلالها، وصعد للفريق الأول تحت قيادة باتريس كارتيرون حينها وشارك لأول مرة ضد بريميرو دي أوجوستو في دوري أبطال إفريقيا في عمر 19 عاما.

شارك أساسيا في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-2020 ضد الأهلي لتعويض غياب حازم إمام، وقبلها شارك في مباراتي نصف النهائي بالكامل ضد الرجاء.

أعير للإسماعيلي وبعد نصف موسم قطع إعارته ثم أعير الموسم الماضي لإنبي ومعه حصل على فرصة المشاركة مع المنتخب الأولمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما في المغرب والتأهل لأولمبياد باريس 2024.

أثار الجدل بعدما وقع على عقد الانتقال نهائيا لإنبي ثم أبدى رغبته بالعودة للزمالك دون تفعيل تعاقده مع الفريق البترولي وهو ما تسبب في التقدم بشكوى من الفريق ضده.