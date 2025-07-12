سبورت: برشلونة يحدد سعر بيع باو فيكتور

حدد نادي برشلونة الإسباني سعر بيع الإسباني باو فيكتور مهاجم الفريق في سوق الانتقالات الحالي.

باو فيكتور النادي : برشلونة برشلونة

وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية، أن برشلونة مستعد لبيع باو فيكتور بما لا يقل عن 10 ملايين يورو.

وأقرت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني لا تريد إعارة اللاعب، إنما تبحث فقط عن بيعه بشكل نهائي أو الاستمرار مع الفريق كبديل مناسب.

وتلقت إدارة برشلونة العديد من العروض من أجل اللاعب، لكن قوبلت بالرفض إما من اللاعب أو من النادي بسبب بند الإعارة.

ويستعد اللاعب للعودة إلى تدريبات برشلونة غدًا الأحد، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ويطمح نادي برشلونة في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي بعدما حققه الفريق الموسم الماضي بقيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وينتهي عقد باو فيكتور مع برشلونة صيف 2029.

وشارك مع الفريق الموسم الماضي في 29 مباراة تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وتمكن من تحقيق الدوري الإسباني والسوبر وكأس الملك في الموسم الماضي.