سبورت: برشلونة يحدد سعر بيع باو فيكتور

السبت، 12 يوليه 2025 - 21:31

كتب : FilGoal

باو فيكتور

حدد نادي برشلونة الإسباني سعر بيع الإسباني باو فيكتور مهاجم الفريق في سوق الانتقالات الحالي.

باو فيكتور

النادي : برشلونة

برشلونة

وأفادت صحيفة سبورت الكتالونية، أن برشلونة مستعد لبيع باو فيكتور بما لا يقل عن 10 ملايين يورو.

وأقرت الصحيفة أن إدارة النادي الكتالوني لا تريد إعارة اللاعب، إنما تبحث فقط عن بيعه بشكل نهائي أو الاستمرار مع الفريق كبديل مناسب.

أخبار متعلقة:
رومانو: بردجي يوقع لـ برشلونة قادما من كوبنهاجن هل يحرم تير شتيجن برشلونة من أفضل لاعب في إفريقيا؟ سبورت: تم إبلاغه.. برشلونة يحسم مصير روميو آس: شرط من وكيل لويس دياز يزيد من عقبات انضمامه لـ برشلونة

وتلقت إدارة برشلونة العديد من العروض من أجل اللاعب، لكن قوبلت بالرفض إما من اللاعب أو من النادي بسبب بند الإعارة.

ويستعد اللاعب للعودة إلى تدريبات برشلونة غدًا الأحد، وذلك استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

ويطمح نادي برشلونة في الحفاظ على لقب الدوري الإسباني للموسم الثاني على التوالي بعدما حققه الفريق الموسم الماضي بقيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وينتهي عقد باو فيكتور مع برشلونة صيف 2029.

وشارك مع الفريق الموسم الماضي في 29 مباراة تمكن من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

وتمكن من تحقيق الدوري الإسباني والسوبر وكأس الملك في الموسم الماضي.

برشلونة باو فيكتور هانز فليك الدوري الإسباني
نرشح لكم
موندو ديبورتيفو: برشلونة يحدد شروطه لبيع كاسادو لـ مانشستر يونايتد بعد الاستحواذ القطري عليه.. نادي درجة سادسة إنجليزي يضم كارول بعد منافسة مع ميلان.. فنربخشة يعلن ضم براون آس: رودريجو المعوض الأول لـ دياز في ليفربول حال رحيله رئيس سبورتنج لشبونة: العبقري الذي نصح جيوكيريس سيجعل رحيله صعبا سيشارك في الدوري الإسباني بعد 5 أعوام.. ريال أوفييدو يجدد عقد كازورلا مصدر من أتالانتا يكشف لـ في الجول حقيقة مفاوضات يونايتد ونيوكاسل مع سكالفيني بثنائية في 5 دقائق.. مصطفى محمد يقود نانت للفوز على لافال وديا
أخر الأخبار
فعل كل شيء.. دي ماريا شارك وسجل وخرج مصابا في ظهور الأول مع روزاريو سنترال 56 دقيقة | أمريكا
موندو ديبورتيفو: برشلونة يحدد شروطه لبيع كاسادو لـ مانشستر يونايتد ساعة | ميركاتو
محمد سمير يعلن اعتزاله ساعة | الدوري المصري
عودة منتخب الشباب للتدريبات.. وفرصة جديدة لـ 50 لاعبا ساعة | الكرة المصرية
اللقب الثالث تواليا يضيع.. الشرطة بقيادة مؤمن سليمان يودع كأس العراق بركلات الترجيح ساعة | الوطن العربي
مدير تعاقدات أستريلا يكشف حقيقة معاناة بانزا من الكوليسترول وشرط الزمالك لإبرام الصفقة ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يقرر الإبقاء على كريم وليد رغم توقيعه على الاستغناء 2 ساعة | الدوري المصري
قبل انتقاله لـ سيراميكا.. كريم الدبيس يودع جماهير الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509140/سبورت-برشلونة-يحدد-سعر-بيع-باو-فيكتور