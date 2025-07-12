جولة شطرنج منتظرة.. إنريكي يغازل البطولة السادسة وماريسكا ينتظر الثانية

"تعتبر كرة القدم شبيهة بالشطرنج، ونحن مستعدون لهذه المباراة أمام باريس سان جيرمان كابوس الأندية الأوروبية مؤخرًا".

بهذه الكلمات أكد الإيطالي إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، عن استعداده التام لمواجهة سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد ملعب ميتلايف للمباراة النهائية، حيث ينتظر الجميع من هو بطل النسخة الأولى لكأس العالم للأندية بنظامه الحديث.

إنزو ماريسكا يستعد لنهائي تاريخي

إنزو ماريسكا أو كما يلقب "المدرب التوكي"، حصل على هذا اللقب من مستخدمي تويتر وذلك بسبب اعتماده كثيرًا على مدربين تويتر والمحاضرات التكتيكية الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "إكس".

ويهتم كثيرًا المدرب بأدق التفاصيل وهو ما جعل لاعبي تشيلسي يطلقون عليه لقب "المدقق"، حيث يتابع تحركات لاعبي الفريق بالمليمتر.

ويستعد ماريسكا للنهائي الثاني في مسيرته التدريبية، حيث خاض مع البلوز نهائي دوري المؤتمرات الأوروبية أمام ريال بيتيس الإسباني وحقق انتصارًا برباعية مقابل هدف على الملعب البلدي لمدينة فروتسواف.

والآن يستعد تشيلسي لنهائي جديد مع المدرب المشاكس، حيث يرفض الاستسلام أبدًا ومهما كانت صعوبة المواجهة هو دائمًا يؤهل نفسه لتحقيق الفوز.

وقال ماريسكا قبل النهائي المنتظر: "تشيلسي يعود إلى المكانة التي يستحقها، والتأهل للمباراة النهائية يعتبر تتويجًا للفريق على المجهود الكبير المبذول من عناصر الفريق".

رجل النهائيات يتأهب للبطولة السادسة في موسم تاريخي

لويس إنريكي أو كما يلقب بـ"لوتشو"، يستعد للنهائي السادس له مع باريس سان جيرمان، وقاد لويس إنريكي الفريق الباريسي لتحقيق مجد كبير بالتتويج بالبطولة الأولى لدوري أبطال أوروبا في تاريخ النادي.

ويتأهب إنريكي لتحقيق البطولة السادسة مع باريس سان جيرمان، حيث قاد الفريق لتحقيق خمس بطولات حتى وقتنا هذا وينتظره ساعات بسيطة لتحديد موقف البطولة السادسة.

لكن إنريكي هو رجل النهائيات، فقد خاض مع برشلونة 5 نهائيات وحقق 5 بطولات بنسبة نجاح 100%، ومع باريس سان جيرمان خاض حتى الآن 5 نهائيات وحققهم وينتظر النهائي السادس ليحقق بطولة جديدة.

وأصبح لويس إنريكي ثاني مدرب في التاريخ يحقق الثلاثية التاريخية مع فريقين مختلفين.

وأكد إنريكي أن مواجهة تشيلسي في النهائي مباراة خاصة كقطعة الشطرنج، كل مدرب يحاول أن يفهم ما يدور بعقل المدرب الآخر وهي أمور تزيد هذه المباراة إثارة كبيرة.

تاريخ مواجهات تشيلسي وباريس سان جيرمان

التقى الفريقان في 8 مواجهات مختلفة من قبل، تمكن الفريق الباريسي من تحقيق الانتصار في 3 مواجهات أما تشيلسي انتصر في مواجهتين فقط، وكان التعادل سيد الموقف في 3 مواجهات.

أكبر نتيجة بين الفريقين كانت لصالح باريس سان جيرمان في موسم 2004 بدوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا وانتهت بتحقيق باريس الانتصار بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ويبقى السؤال المهم هل سيحقق إنزو ماريسكا المفاجأة ويحتفل بالبطولة الثانية له مع تشيلسي؟ أم ينتصر المنطق "باريس سان جيرمان" ويحقق اللقب السادس هذا الموسم؟