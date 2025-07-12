المقاولون العرب يوافق على سفر لاعبه لقضاء فترة معايشة في المجر

السبت، 12 يوليه 2025 - 20:58

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - بيان رسمي

أعلن نادي المقاولون العرب موافقته سفر محمد طارق لاعب فريق 2008 لقضاء فترة معايشة في نادي جيور المجري.

وسيقضى اللاعب الشاب فترة المعايشة لمدة أسبوعين للفريق الذي يحتل المركز الرابع في الدوري المحلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة النادي لدعم احتراف لاعبيه في أوروبا.

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وعقد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، جلسة مع اللاعب بحضور مسؤولي القطاع الفني، مؤكدا على أهمية الالتزام وتقديم صورة مشرفة تليق بتاريخ النادي، الذي سبق وخرج منه نجوم مثل محمد صلاح ومحمد النني.

وشدد عادل أن النادي مستمر في دعم مواهب الشباب وتسهيل فرص الاحتراف الخارجي.

وسبق أن خرج أكثر من لاعب شاب في فترة معايشة من المقاولون العرب في السنوات الأخيرة من بينهم يوسف حسن في سبورتنج لشبونة ومحمد رفعت في بودبريزوفا متصدر الدوري السلوفاكي ومحمد عبد الناصر في ريال بيتيس الإسباني.

المقاولون العرب محمد طارق جيور
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