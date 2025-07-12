المقاولون العرب يوافق على سفر لاعبه لقضاء فترة معايشة في المجر

أعلن نادي المقاولون العرب موافقته سفر محمد طارق لاعب فريق 2008 لقضاء فترة معايشة في نادي جيور المجري.

وسيقضى اللاعب الشاب فترة المعايشة لمدة أسبوعين للفريق الذي يحتل المركز الرابع في الدوري المحلي.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة النادي لدعم احتراف لاعبيه في أوروبا.

وعقد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، جلسة مع اللاعب بحضور مسؤولي القطاع الفني، مؤكدا على أهمية الالتزام وتقديم صورة مشرفة تليق بتاريخ النادي، الذي سبق وخرج منه نجوم مثل محمد صلاح ومحمد النني.

وشدد عادل أن النادي مستمر في دعم مواهب الشباب وتسهيل فرص الاحتراف الخارجي.

في إطار سياستنا المتبعة بتسهيل وتوفير الإمكانيات اللازمة لاحتراف لاعبينا في أوروبا ✅ نادي المقاولون العرب يوافق على خوض اللاعب محمد طارق مواليد 2008 فترة معايشة مع نادي جيور إف سي المجري 🟡⚫#المقاولون_العرب | #ذئاب_الجبل pic.twitter.com/x8F66yCX49 — Arab Contractors FC (@arabcont_fc) July 12, 2025

وسبق أن خرج أكثر من لاعب شاب في فترة معايشة من المقاولون العرب في السنوات الأخيرة من بينهم يوسف حسن في سبورتنج لشبونة ومحمد رفعت في بودبريزوفا متصدر الدوري السلوفاكي ومحمد عبد الناصر في ريال بيتيس الإسباني.