بثنائية في 5 دقائق.. مصطفى محمد يقود نانت للفوز على لافال وديا

السبت، 12 يوليه 2025 - 20:46

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

قاد مصطفى محمد فريقه نانت للفوز على لافال وديا بنتيجة 2-0 بتسجيل الهدفين استعدادا للموسم الجديد.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

وانتصر نانت في أول اختبار ودي للفريق تحت قيادة لويس كاسترو فنيا.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين سلبيا.

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وشارك مصطفى محمد في بداية الشوط الثاني ضمن تشكيل ضم 11 لاعبا مختلفا عن أول 45 دقيقة.

واستمر التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة 85، وافتتح الدولي المصري الأهداف بعدما حوّل عرضية ياسين في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 90 أضاف الهدف الثاني من علامة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز الكناري بثنائية.

وسيلتقي نانت في الفترة التحضيرية كل من جانجو يوم 19 يوليو الجاري ثم ستاد رين يوم 25 من نفس الشهر.

مصطفى محمد نانت لافال
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