بثنائية في 5 دقائق.. مصطفى محمد يقود نانت للفوز على لافال وديا

قاد مصطفى محمد فريقه نانت للفوز على لافال وديا بنتيجة 2-0 بتسجيل الهدفين استعدادا للموسم الجديد.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

وانتصر نانت في أول اختبار ودي للفريق تحت قيادة لويس كاسترو فنيا.

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين سلبيا.

وشارك مصطفى محمد في بداية الشوط الثاني ضمن تشكيل ضم 11 لاعبا مختلفا عن أول 45 دقيقة.

واستمر التعادل السلبي قائما حتى الدقيقة 85، وافتتح الدولي المصري الأهداف بعدما حوّل عرضية ياسين في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة 90 أضاف الهدف الثاني من علامة الجزاء لتنتهي المباراة بفوز الكناري بثنائية.

𝗙𝗶𝗻 𝗱𝘂 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵. Nos Jaune et Vert ont réussi à faire la différence en fin de match grâce à un doublé de Mostafa et s'imposent face à Laval 👊 — FC Nantes (@FCNantes) July 12, 2025

وسيلتقي نانت في الفترة التحضيرية كل من جانجو يوم 19 يوليو الجاري ثم ستاد رين يوم 25 من نفس الشهر.