لتغيبه عن التدريبات.. ريكورد: جيوكيريس يواجه عقوبة تأديبية

تغيب السويدي فيكتور جيوكيريس لاعب سبورتنج لشبونة من تدريبات فريقه اليوم السبت.

فيكتور جيوكيريس النادي : سبورتنج لشبونة سبورتنج لشبونة

وأوضحت صحيفة ريكورد البرتغالية، أن إدارة النادي ستتخذ الإجراءات التأديبية مع اللاعب في الساعات القادمة، بسبب الغياب بدون إذن.

ويبحث اللاعب في هذه الأيام عن مخرج من الفريق لينتقل إلى أرسنال الإنجليزي، لكن تعنّت إدارة سبورتينج لشبونة كبير بسبب مطالبهم المالية الكبيرة.

وقدم أرسنال عرضه الأخير الذي وصل إلى 65 مليون يورو مع الإضافات لكن قوبل بالرفض، بسبب حاجة سبورتنج لشبونة لـ80 مليون يورو ثابت مع متغيرات.

ويشعر اللاعب بالغضب من إدارة النادي بسبب عدم تنفيذ وعدهم للاعب السويدي، حيث وعدوه أن يستمر الموسم الماضي وسيغادر بـ60 مليون يورو فقط.

وينتهي عقد جيوكيريس صيف 2028.

وسبق لجيوكيريس اللعب بقميص برايتون وسوانزي سيتي وكوفينتري في إنجلترا.

وشارك المهاجم السويدي مع سبورتنج لشبونة الموسم الماضي في 52 مباراة، تمكن من تسجيل 54 هدفا، وصناعة 13 هدفا.