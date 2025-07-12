تنس - إيجا شفيونتيك تحصد لقب ويمبلدون لأول مرة في 57 دقيقة

السبت، 12 يوليه 2025 - 20:04

كتب : FilGoal

إيجا شفيونتيك

توجت البولندية إيجا شفيونتيك بلقب بطولة ويمبلدون 2025 لأول مرة في مسيرتها.

وانتصرت إيجا على الأمريكية أماندا أنسيموفا في المباراة النهائية بنتيجتي 6-0 و6-0.

وحسمت البولندية المباراة النهائية لصالحها في 57 دقيقة فقط.

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ويعد ذلك سادس لقب جراند سلام تحققه إيجا بعد رولان جاروس في 2020 و2022 و2023 و2024 وأمريكا المفتوحة في 2022.

وتعد هي الأولى التي تحقق اللقب بدون خسارة أي مجموعة في النهائي منذ شيتفي جراف في 1988 عندما حققت حينها لقب رولان جاروس، ولأول مرة في ويمبلدون منذ 1911.

وقالت إيجا بعد رفع اللقب: "أهنئ أماندا على أدائها خلال الأسبوعين، ولا يهم ما حث اليوم، آمل أن نلعب بطولات كثيرة سويا".

وأضاف "لم أحلم بذلك من قبل لأنني ظننت الأمر بعيد، أشعر أنني لاعبة ذات خبرة لكن لم أتوقع حصد اللقب، فريق العمل وثق بي أكثر مما فعلت ولذلك أشكرهم".

وأتمت "أود شكر الكل على جعل البطولة فريدة، لا توجد بطولة مثل هذه، هناك الكثير من الضغوط في الملعب الرئيسي لكنني استمتعت كثيرا بذلك وبهذه المباراة أيضا".

وأصبحت البولندية خامس أصغر لاعبة تفوز بـ 3 جوائز جراند سلام على 3 ملاعب مختلفة (عشبية – ترابية – صلبة) بعمر 24 عاما و30 يوما والأولى منذ سيرينا ويليامز في 2002.

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