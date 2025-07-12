علي الفيل مستمر مع مودرن سبورت

ابن خالته هو خالد سطوحي لاعب طلائع الجيش وسويا بدأ في ممارسة كرة القدم بمركز شباب دست الأشراف بكوم حمادة محافظة البحيرة.

كانا يشاركان في بدوري مراكز الشباب ومرة واحدة في دوري الدرجة الرابعة ومنه انتقل علي الفيل إلى ناشئين إنبي، وانتقل إلى تليفونات بني سويف ومنه انتقل إلى حرس الحدود في 2013.

استمر الفيل مع حرس الحدود لمدة 4 سنوات ثم طلائع الجيش واجتمع على خالد سطوحي.

بعد خمس سنوات مع طلائع الجيش وفي بداية الموسم الماضي انتقل إلى فيوتشر وأسهم في تأهل الفريق لكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي بعد احتلال المركز الرابع.