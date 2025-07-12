علي الفيل مستمر مع مودرن سبورت

السبت، 12 يوليه 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

علي الفيل - مودرن سبورت ضد الإسماعيلي

أعلن نادي مودرن سبورت تجديد تعاقد علي الفيل ليستمر مع الفريق.

وجدد الفيل تعاقده بعدما انتهى بنهاية الموسم المنقضي.

وارتبط اسم الفيل من قبل بالانتقال للمصري والبنك الأهلي في صفقة انتقال حر، لكنه الآن مستمر بألوان مودرن سبورت.

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وخاض صاحب الـ 34 عاما 17 مباراة في الموسم المنقضي دون أن يسجل أو يصنع.

وأسهم علي الفيل في تتويج مودرن سبورت باللقب الوحيد في تاريخ النادي وهو كأس الرابطة المصرية في عام 2022.

وارتدى الفيل قمصان فرق تليفونات بني سويف وطلائع الجيش وأخيرا مودرن سبورت.

من هو علي الفيل؟

ابن خالته هو خالد سطوحي لاعب طلائع الجيش وسويا بدأ في ممارسة كرة القدم بمركز شباب دست الأشراف بكوم حمادة محافظة البحيرة.

كانا يشاركان في بدوري مراكز الشباب ومرة واحدة في دوري الدرجة الرابعة ومنه انتقل علي الفيل إلى ناشئين إنبي، وانتقل إلى تليفونات بني سويف ومنه انتقل إلى حرس الحدود في 2013.

استمر الفيل مع حرس الحدود لمدة 4 سنوات ثم طلائع الجيش واجتمع على خالد سطوحي.

بعد خمس سنوات مع طلائع الجيش وفي بداية الموسم الماضي انتقل إلى فيوتشر وأسهم في تأهل الفريق لكأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي بعد احتلال المركز الرابع.

مودرن سبورت علي الفيل
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