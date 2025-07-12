علي الفيل مستمر مع مودرن سبورت
السبت، 12 يوليه 2025 - 19:46
كتب : FilGoal
أعلن نادي مودرن سبورت تجديد تعاقد علي الفيل ليستمر مع الفريق.
وجدد الفيل تعاقده بعدما انتهى بنهاية الموسم المنقضي.
وارتبط اسم الفيل من قبل بالانتقال للمصري والبنك الأهلي في صفقة انتقال حر، لكنه الآن مستمر بألوان مودرن سبورت.
وخاض صاحب الـ 34 عاما 17 مباراة في الموسم المنقضي دون أن يسجل أو يصنع.
وأسهم علي الفيل في تتويج مودرن سبورت باللقب الوحيد في تاريخ النادي وهو كأس الرابطة المصرية في عام 2022.
وارتدى الفيل قمصان فرق تليفونات بني سويف وطلائع الجيش وأخيرا مودرن سبورت.
من هو علي الفيل؟
نرشح لكم
المقاولون العرب يوافق على سفر لاعبه لقضاء فترة معايشة في المجر خبر في الجول - المصري يطلب التعاقد مع مصطفى الجمل لاعب بتروجت صفقة تبادلية.. الاتحاد يضم 4 لاعبين من سيراميكا مقابل المغربي خبر في الجول - بتروجت يعرض على حامد حمدان ترضية مالية.. واللاعب يتمسك بالزمالك بتروجت: عقدنا اجتماعا مع الزمالك بشأن حامد حمدان.. وهذا موقفنا من رحيله خبر في الجول - سيراميكا يتمم اتفاقه مع عمرو السولية خبر في الجول - الزمالك يفاوض مودرن سبورت لضم محمد مسعد شقيقه: مستعدون في غزة أن ندفع من جيوبنا لينضم حامد حمدان لـ الزمالك