تقرير: الدوري السعودي في مفاوضات مع جونزاليس.. وموقف اللاعب

السبت، 12 يوليه 2025 - 19:36

كتب : FilGoal

نيكو جونزاليس - يوفنتوس

يتفاوض الدوري السعودي مع نيكو جونزاليس لاعب يوفنتوس للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن يوفنتوس طلب 25 مليون يورو لبيع اللاعب الأرجنتيني إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وأوضح الموقع موقف اللاعب أنه يرفض الانتقال للسعودية لرغبته في التواجد رفقة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

أخبار متعلقة:
سكاي: يوفنتوس يرسل عرضه لضم سانشو.. ومانشستر يونايتد يطلب أكثر من الضعف تقرير إيطالي: يوفنتوس يخطط للتخلص من فلاهوفيتش توتو سبورت: يوفنتوس يتحرك لضم تشاكا تقرير يكشف مطالب سانشو المادية من يوفنتوس.. وموقف النادي

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في صيف 2024 مقابل 8 ملايين يورو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء قادما من فيورنتينا.

وكلف بند إلزامية الشراء 25 مليون يورو، لذلك يوفنتوس يريد قيمة مماثلة حال بيعه ومحاولة إقناع اللاعب بالرحيل للسعودية.

وخاض جونزاليز 38 مباراة مع يوفنتوس في الموسم المنقضي وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

وأنهى يوفنتوس موسمه دون الفوز بأي بطولة بعد تولي تياجو موتا تدريب الفريق منذ بداية الموسم.

وقررت الإدارة إقالته أثناء الموسم وتعيين إيجور تودور وسيظل المدير الفني للفريق للموسم المقبل.

يوفنتوس نيكو جونزاليس الدوري السعودي
نرشح لكم
تقرير: جوندوجان على رادار جالاتاسراي تيباس يكشف سبب رفض طلب ريال مدريد بتأجيل مباراته ضد أوساسونا سكاي: يوفنتوس يرسل عرضه لضم سانشو.. ومانشستر يونايتد يطلب أكثر من الضعف سكاي: 5 ملايين يورو تفضل ريوس عن روما بعد 3 أعوام.. لويس فان خال يعلن تعافيه من السرطان رومانو: بردجي يوقع لـ برشلونة قادما من كوبنهاجن أرتشي براون يوضح سبب ترجيح كفة فنربخشة على ميلان سبورت: جالاتاسراي سيحاول من جديد ضم تير شتيجن
أخر الأخبار
تنس - إيجا شفيونتيك تحصد لقب ويمبلدون لأول مرة في 57 دقيقة 11 دقيقة | رياضة نسائية
تقرير: جوندوجان على رادار جالاتاسراي 12 دقيقة | ميركاتو
علي الفيل مستمر مع مودرن سبورت 28 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: الدوري السعودي في مفاوضات مع جونزاليس.. وموقف اللاعب 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
كولويل: باريس سان جيرمان فريق رائع لكن لسنا ريال مدريد أو إنتر ميامي ساعة | كأس العالم للأندية
تيباس يكشف سبب رفض طلب ريال مدريد بتأجيل مباراته ضد أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: يوفنتوس يرسل عرضه لضم سانشو.. ومانشستر يونايتد يطلب أكثر من الضعف ساعة | ميركاتو
سكاي: 5 ملايين يورو تفضل ريوس عن روما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509131/تقرير-الدوري-السعودي-في-مفاوضات-مع-جونزاليس-وموقف-اللاعب