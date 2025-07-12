تقرير: الدوري السعودي في مفاوضات مع جونزاليس.. وموقف اللاعب

يتفاوض الدوري السعودي مع نيكو جونزاليس لاعب يوفنتوس للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نيكولاس جونزاليس النادي : يوفنتوس يوفنتوس

وحسب موقع كالتشيو ميركاتو فإن يوفنتوس طلب 25 مليون يورو لبيع اللاعب الأرجنتيني إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وأوضح الموقع موقف اللاعب أنه يرفض الانتقال للسعودية لرغبته في التواجد رفقة منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026.

وكان يوفنتوس قد تعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 27 عاما في صيف 2024 مقابل 8 ملايين يورو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء قادما من فيورنتينا.

وكلف بند إلزامية الشراء 25 مليون يورو، لذلك يوفنتوس يريد قيمة مماثلة حال بيعه ومحاولة إقناع اللاعب بالرحيل للسعودية.

وخاض جونزاليز 38 مباراة مع يوفنتوس في الموسم المنقضي وسجل 5 أهداف وصنع 4 آخرين.

وأنهى يوفنتوس موسمه دون الفوز بأي بطولة بعد تولي تياجو موتا تدريب الفريق منذ بداية الموسم.

وقررت الإدارة إقالته أثناء الموسم وتعيين إيجور تودور وسيظل المدير الفني للفريق للموسم المقبل.