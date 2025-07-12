كولويل: باريس سان جيرمان فريق رائع لكن لسنا ريال مدريد أو إنتر ميامي

شرح ليفي كولويل لاعب تشيلسي سبب أن فريقه ليس مثل ريال مدريد أو إنتر ميامي قبل مباراة باريس سان جيرمان.

ليفي كولويل النادي : تشيلسي تشيلسي

وسيلتقي الفريقان مساء الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية لحسم بطل العالم في أولى نسخ البطولة بمشاركة 32 فريقا.

وقال اللاعب الإنجليزي للصحفيين: "باريس سان جيرمان فريق رائع، لكننا لسنا إنتر ميامي أو ريال مدريد".

وأضاف "ريال مدريد مختلف تماما عنا، لا يضغط مثلنا ولا يلعب بطريقتنا، على باريس سان جيرمان عدم التوقع أننا سنقدم له نفس المباراة، نحن سنقدم أشياء مختلفة لأننا لاعبين مختلفين".

وتابع "الكثير من الناس حول العالم يتوقعون فوز باريس سان جيرمان، لكننا لا نؤمن بذلك، أتذكر أول مرة تحدثت فيها للإعلام في هذه البطولة قلت إننا فريق فائز ووصلنا بالفعل إلى هذه المرحلة".

وشدد "هذا يثبت أنني لم أكن أكذب، اللاعبون يمتلكون عقلية قوية جدا، نحن متحمسون جدا قبل هذه المباراة النهائية، هذا هو المكان الذي نستحق أن نكون فيه".

وأتم "عليك أن تحترم طريقة ضغط ولعب باريس سان جيرمان، لكننا لن نغير طريقتنا بالكامل من أجله، لدينا خطتنا وهويتنا التي سنلتزم بها من خلال المدرب، وهذا هو الوقت الذي نقدم فيه أفضل كرة قدم لدينا، لذا دعونا نلتزم بها".

وتأهل تشيلسي للنهائي بفضل فوزه على فلومينينسي بنتيجة 2-0 في أولى مباريات المربع الذهبي.

في المقابل تفوق باريس سان جيرمان برباعية دون رد على ريال مدريد لحسم ثاني بطاقات النهائي.

يذكر أنه لا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث في البطولة الحالية كما كان الحال في النسخ السابقة.