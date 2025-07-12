تيباس يكشف سبب رفض طلب ريال مدريد بتأجيل مباراته ضد أوساسونا

أوضح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني سبب رفض طلب ريال مدريد بتأجيل مباراته في الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتحدد يوم الثلاثاء 19 أغسطس موعدا لمباراة ريال مدريد ضد أوساسونا في ختام الجولة الأولى من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة في موعد متأخر بعد وصول الملكي لنصف نهائي كأس العالم للأندية قبل التوديع على يد باريس سان جيرمان بنتيجة 4-0.

وانتهى مشوار ريال مدريد في نصف النهائي قبل 40 يوما على لقاء أوساسونا في الدوري الإسباني.

وكانت رابطة اللاعبين الإسبان قد طلبت بحصول اللاعبين على 3 أسابيع راحة بين الموسمين، وهو ما يجعل استعدادات ريال مدريد تبدأ قبل انطلاق الموسم بـ 18 يوما فقط.

وقال تيباس في تصريحات لـ "أسوشيتد برس": "أعتقد أن ريال مدريد لديه 20 يوما للراحة بدلا من 21، والدوري الإنجليزي وكذلك الفرنسي لم يغيّرا مواعيد مباريات تشيلسي وباريس سان جيرمان".

وأضاف "لذلك لا أعتقد أنه يجب تغيير موعد المباراة خاصة أن الأمر يتعلق بيوم واحد".

وينطلق الدوري يوم الجمعة 15 أغسطس المقبل بمواجهة جيرونا ضد رايو فايكانو، وتنتهي الجولة بمواجهة ريال مدريد ضد أسوسونا يوم الثلاثاء 19 أغسطس.

ويرى ريال مدريد وأوساسونا والاتحاد الإسباني لكرة القدم أن تأجيل للمباراة يوم 29 أكتوبر هو الحل الأمثل، وفقا لتقرير سابق لإذاعة كادينا سير.

وجاءت مواعيد الجولة الأولى بالكامل كالتالي:

الجمعة 15 أغسطس

جيرونا × رايو فايكانو.. 7:00 مساء.

فياريال × ريال أوفييدو.. 9:30 مساء.

السبت 16 أغسطس

ديبورتيفو ألافيس × ليفانتي.. 5:00 مساء

ريال مايوركا × برشلونة.. 7:30 مساء.

فالنسيا × ريال سوسيداد.. 9:30 مساء.

الأحد 17 أغسطس

سيلتا فيجو × خيتافي.. 5:00 مساء.

أتلتيك بلباو × إشبيلية.. 7:30 مساء.

إسبانيول × أتليتكو مدريد.. 9:30 مساء.

الإثنين 18 أغسطس

إلتشي × ريال بيتيس.. 9:00 مساء.

الثلاثاء 19 أغسطس

ريال مدريد × أوساسونا.. 9:00 مساء.

وكان برشلونة قد توج بالنسخة الأخيرة من الدوري الإسباني.