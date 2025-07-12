سكاي: يوفنتوس يرسل عرضه لضم سانشو.. ومانشستر يونايتد يطلب أكثر من الضعف

السبت، 12 يوليه 2025 - 18:47

كتب : FilGoal

جادون سانشو - مانشستر يونايتد وليستر سيتي

قدم نادي يوفنتوس عرضه الأول لنظيره مانشستر يونايتد للتعاقد مع جادون سانشو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن يوفنتوس عرض 10 ملايين يورو على مانشستر يونايتد لضم سانشو.

وأفادت الشبكة أن النادي الإنجليزي طلب 25 مليون يورو لرحيل سانشو أي أكثر من ضعف عرض يوفنتوس.

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وأشارت صحيفة كورييري ديلو سبورت في وقت سابق أن سانشو طلب من يوفنتوس الحصول على 8 ملايين يورو سنويا.

وأوضحت الصحيفة أن عرض النادي الإيطالي بلغ 6 ملايين يورو فقط والمفاوضات جارية.

سانشو صاحب الـ25 عاما لعب معارا الموسم المنصرم بقميص تشيلسي الإنجليزي.

ولعب الدولي الإنجليزي بصفوف شباب مانشستر سيتي، قبل الانتقال إلى بروسيا دورتموند الألماني، ومنه إلى مانشستر يونايتد.

وانتقل سانشو من يونايتد إلى دورتموند لمدة 6 أشهر، وتشيلسي على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل العودة لقلعة أولد ترافورد.

ولعب سانشو الموسم الماضي 31 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي، و8 مباريات في دوري المؤتمر الذي توج به البلوز، بالإضافة إلى مباراتين في الكأس، ومباراة في كأس الرابطة.

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