سكاي: 5 ملايين يورو تفضل ريوس عن روما

يواصل روما الإيطالي محاولاته لضم الكولومبي ريتشارد ريوس لاعب وسط بالميراس البرازيلي.

ويضع روما لاعب وسط كولومبيا في أولى الأسماء المرشحة لتدعيم خط الوسط.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورت" الإيطالية فإن روما قدّم عرضا يقدر بـ 25 مليون يورو بالإضافة لـ 5 ملايين يورو مكافآت.

لكن بالميراس يطلب 30 مليون يورو بالإضافة لمكافآت للموافقة على بيع لاعبه.

وتألق ريوس مع بالميراس في كأس العالم للأندية حيث توقف مشوار الفريق الأخضر في ربع النهائي على يد تشيلسي الإنجليزي.

وفي التوقيت ذاته يقترب روما من ضم نائل العيناوي لاعب لانس الفرنسي حيث اتفق مع المغربي على البنود الشخصية.

ووفقا للتقارير فإن لانس يطالب بما لا يقل عن 30 مليون يورو لبيع لاعبه.

وخاض اللاعب المولود في فرنسا 45 دقيقة خلال مباراة ودية بين لانس وستاندر دو لييج البلجيكي تحضيرا للموسم الجديد.

وصرّح بيير ساج المدير الفني للانس للصحفيين عقب اللقاء: "إذا كان العيناوي مستعدا للرحيل، فلم يكن ليشارك في أي دقيقة خلال اللقاء".

ورحل عن روما في الصيف كل من إنزو لو في لسندرلاند وصامويل دال لبنفيكا ونيكولا زاليفسكي لإنتر وتامي أبراهام لبشكتاش وإيلدور شوموردوف إلى باشاكشهير.

ولم يتعاقد روما الذي أعلن تعيين جيان بييرو جاسبريني مديرا فنيا مع أي لاعب حتى الآن في الصيف الجاري.