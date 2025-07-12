بعد 3 أعوام.. لويس فان خال يعلن تعافيه من السرطان

السبت، 12 يوليه 2025 - 18:27

كتب : FilGoal

لويس فان جال

أعلن لويس فان خال المدير الفني السابق لمنتخب هولندا تعافيه من مرض سرطان البروستاتا.

وكشف المدرب الهولندي المعتزل عن معاناته من مرض السرطان يوم 3 أبريل عام 2022.

وقال فان خال للتلفزيون الهولندي: "لم أعد أعاني من السرطان الآن، أجريت عدة عمليات قبل عامين وكان الوضع سيئا، لكن الأمور سارت على ما يرام في النهاية".

أخبار متعلقة:
قائمة هولندا - كومان يستبدل طاقم حراسة فان خال.. 11 محليا و6 من الدوري الإنجليزي فان خال يرد على دي ماريا: ديباي واجه الأمر ذاته والآن نتبادل القبل بالفم فان خال: لدينا حساب لتصفيته مع الأرجنتين.. وأعرف كيف أمنع خطورة ميسي مؤتمر فان خال: تحقيق اللقب يتطلب الفوز على الجميع.. وتم اختيار مدرب هولندا المقبل

وأنهى حديثه قائلا: "أجري فحوصات دورية كل بضعة أشهر، وكل شيء يسير بشكل جيد، وأصبحت أفضل الآن".

وأشرف فان خال على تدريب أياكس وبرشلونة والكمار وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد والمنتخب الهولندي.

وفاز فان جال بـ 20 بطولة طوال مسيرته التدريبية مع الأندية منذ 1991.

ويعمل صحاب الـ73 عاما الآن كمستشار لنادي أياكس.

لويس فان خال هولندا أياكس
نرشح لكم
تقرير: جوندوجان على رادار جالاتاسراي تقرير: الدوري السعودي في مفاوضات مع جونزاليس.. وموقف اللاعب تيباس يكشف سبب رفض طلب ريال مدريد بتأجيل مباراته ضد أوساسونا سكاي: يوفنتوس يرسل عرضه لضم سانشو.. ومانشستر يونايتد يطلب أكثر من الضعف سكاي: 5 ملايين يورو تفضل ريوس عن روما رومانو: بردجي يوقع لـ برشلونة قادما من كوبنهاجن أرتشي براون يوضح سبب ترجيح كفة فنربخشة على ميلان سبورت: جالاتاسراي سيحاول من جديد ضم تير شتيجن
أخر الأخبار
تنس - إيجا شفيونتيك تحصد لقب ويمبلدون لأول مرة في 57 دقيقة 11 دقيقة | رياضة نسائية
تقرير: جوندوجان على رادار جالاتاسراي 12 دقيقة | ميركاتو
علي الفيل مستمر مع مودرن سبورت 28 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: الدوري السعودي في مفاوضات مع جونزاليس.. وموقف اللاعب 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
كولويل: باريس سان جيرمان فريق رائع لكن لسنا ريال مدريد أو إنتر ميامي ساعة | كأس العالم للأندية
تيباس يكشف سبب رفض طلب ريال مدريد بتأجيل مباراته ضد أوساسونا ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: يوفنتوس يرسل عرضه لضم سانشو.. ومانشستر يونايتد يطلب أكثر من الضعف ساعة | ميركاتو
سكاي: 5 ملايين يورو تفضل ريوس عن روما ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509126/بعد-3-أعوام-لويس-فان-خال-يعلن-تعافيه-من-السرطان