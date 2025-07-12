بعد 3 أعوام.. لويس فان خال يعلن تعافيه من السرطان
السبت، 12 يوليه 2025 - 18:27
كتب : FilGoal
أعلن لويس فان خال المدير الفني السابق لمنتخب هولندا تعافيه من مرض سرطان البروستاتا.
وكشف المدرب الهولندي المعتزل عن معاناته من مرض السرطان يوم 3 أبريل عام 2022.
وقال فان خال للتلفزيون الهولندي: "لم أعد أعاني من السرطان الآن، أجريت عدة عمليات قبل عامين وكان الوضع سيئا، لكن الأمور سارت على ما يرام في النهاية".
وأنهى حديثه قائلا: "أجري فحوصات دورية كل بضعة أشهر، وكل شيء يسير بشكل جيد، وأصبحت أفضل الآن".
وأشرف فان خال على تدريب أياكس وبرشلونة والكمار وبايرن ميونخ ومانشستر يونايتد والمنتخب الهولندي.
وفاز فان جال بـ 20 بطولة طوال مسيرته التدريبية مع الأندية منذ 1991.
ويعمل صحاب الـ73 عاما الآن كمستشار لنادي أياكس.
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