وقع روني بردغجي لاعب كوبنهاجن لنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس أن بردغجي وقع لبرشلونة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية حتى 2029.

وأفاد رومانو أن برشلونة أبرم الصفقة مقابل مليوني يورو.

وينتهي عقد بردغجي مع كوبنهاجن في 31 ديسمبر من العام الجاري.

ويعتبر بردغجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردغجي أي فريق أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردغجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردغجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

وبذلك يلعب بردغجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم اليوم.