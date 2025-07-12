رومانو: بردجي يوقع لـ برشلونة قادما من كوبنهاجن

وقع روني بردجي لاعب كوبنهاجن لنادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في سكاي سبورتس أن بردجي وقع لبرشلونة بعد اجتيازه الفحوصات الطبية حتى 2029.

وأفاد رومانو أن برشلونة أبرم الصفقة مقابل مليوني يورو.

وينتهي عقد بردجي مع كوبنهاجن في 31 ديسمبر من العام الجاري.

ويعتبر بردجي سويدي من أصول سورية وولد في الكويت، لكنه لا يحمل الجنسية الكويتية.

ولم يمثل بردجي أي فريق أول لمنتخب سواء السويد أو سوريا.

وخاض بردجي 9 مباريات مع منتخب السويد تحت 21 عاما وسجل هدفين.

وأيضا لعب لمنتخب السويد تحت 17 عاما 6 مباريات وسجل 5 أهداف.

وإجمالا تمكن بردجي من اللعب مع الفريق الأول لكوبنهاجن لـ84 مباراة وسجل 15 هدفا وصنع هدفا واحدا.

وبذلك يلعب بردجي في نفس مركز لامين يامال الذي يعد من أفضل لاعبي العالم اليوم.