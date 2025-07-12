إشبيلية يضم ظهير منتخب تشيلي

السبت، 12 يوليه 2025 - 17:47

كتب : FilGoal

جابرييل سوازو

أعلن نادي إشبيلية تعاقده مع جابرييل سوازو قادما من تولوز الفرنسي.

الظهير الأيسر وقع على عقد لمدة 3 مواسم حتى 2028.

وانضم سوازو لتولوز قادما كولو كولو في 2023.

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وشارك صاحب الـ 27 عاما في 33 مباراة خلال الموسم الماضي مع تولوز وصنع 7 أهداف.

وسبق لسوازو خوض 35 مباراة دولية بقميص منتخب تشيلي وتمكن من صنع ثلاثة أهداف.

وتوج سوازو مع تولوز بكأس فرنسا في 2023

وأصبح سوازو هو الصفقة الثانية لإشبيلية خلال فترة الانتقالات الحالية بعج التعاقد مع ألفون جونزاليس قادما من سيلتا فيجو.

وأنهى إشبيلية الموسم الماضي في المركز الـ 17 بالدوري الإسباني وعلى بعد مركز واحد من الهبوط للدرجة الثانية.

جابرييل سوازو إشبيلية تولوز
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