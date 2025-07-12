سبورت: جالاتاسراي سيحاول من جديد ضم تير شتيجن

السبت، 12 يوليه 2025 - 17:20

كتب : FilGoal

برشلونة ضد ريال مدريد

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية عن نية نادي جالاتاسراي التركي محاولة التعاقد مجددًا مع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة.

وبحسب الصحيفة، يرى جالاتاسراي أن تير شتيجن هو الحارس الأنسب لمشروعه الحالي، لتعويض رحيل الحارس الأوروجوياني فيرناندو موسليرا.

وكان النادي التركي قد حاول ضم الحارس في وقت سابق، وعرض عليه راتبًا سنويًا صافٍ قدره 5 ملايين يورو، إلا أن اللاعب رفض العرض آنذاك.

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وأشارت الصحيفة إلى أن جالاتاسراي يعتزم تقديم عرض محسّن براتب أعلى من السابق لإقناع تير شتيجن بالانضمام.

من جانبه، كان برشلونة قد تعاقد مؤخرًا مع الحارس جوان جارسيا، وجدد عقد الحارس البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا للتقارير، فإن مدرب الفريق الجديد هانز فليك تحدث مع تير شتيجن وأبلغه بأنه لن يكون الحارس الأول أو الثاني في الفريق خلال الموسم المقبل.

وتسعى إدارة برشلونة إلى التخلص من تير شتيجن خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، في حين أن اللاعب يرفض الرحيل حتى الآن.

جالاتاسراي تير شتيجن
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