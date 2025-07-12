خبر في الجول - المصري يطلب التعاقد مع مصطفى الجمل لاعب بتروجت

صفقة تبادلية.. الاتحاد يضم 4 لاعبين من سيراميكا مقابل المغربي

خبر في الجول - بتروجت يعرض على حامد حمدان ترضية مالية.. واللاعب يتمسك بالزمالك

بتروجت: عقدنا اجتماعا مع الزمالك بشأن حامد حمدان.. وهذا موقفنا من رحيله

خبر في الجول - سيراميكا يتمم اتفاقه مع عمرو السولية

خبر في الجول - الزمالك يفاوض مودرن سبورت لضم محمد مسعد

شقيقه: مستعدون في غزة أن ندفع من جيوبنا لينضم حامد حمدان لـ الزمالك

خبر في الجول - عرض ليبي هو الأبرز لـ حسين الشحات

مصدر مقرب من إمام يوضح لـ في الجول: الأهلي متمسك باللاعب.. وموقفه من تعديل العقد