خبر في الجول - المصري يطلب التعاقد مع مصطفى الجمل لاعب بتروجت

السبت، 12 يوليه 2025 - 16:38

كتب : عمرو نبيل

الزمالك ضد بتروجت

يرغب النادي المصري في التعاقد مع مصطفى الجمل لاعب بتروجت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويواصل المصري محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وحسبما علم فإن المصري طلب التعاقد مع مصطفى الجمل لاعب بتروجت.

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وينتظر المصري رد بتروجت على طلبه بشان التعاقد مع مصطفل الجمل.

ويجيد الجمل العب في مركز الجناح والمهاجم وظهر بشكل جيد مع بتروجت بالموسم المنصرم.

الجمل صاحب الـ28 عاما بدأ مسيرته بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

ولعب الجمل بصفوف الشرقية والإنتاج الحربي قبل الانضمام لبتروجت في صيف 2021.

ولعب الجمل 19 مباراة مع بتروجت بالموسم المنصرم وسجل هدفين.

مصطفى الجمل المصري بتروجت
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