ريس جيمس: سنفاجئ الكثيرين أمام باريس سان جيرمان

السبت، 12 يوليه 2025 - 16:27

كتب : FilGoal

ريس جيمس

يثق ريس جيمس قائد تشيلسي في قدرات فريقه قبل خوض مواجهة باريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية.

وسيلتقي الفريقان مساء الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية لحسم بطل العالم في أولى نسخ البطولة بمشاركة 32 فريقا.

وقال ريس جيمس في مؤتمر صحفي: "باريس سان جيرمان من أقوى الفرق في العالم حاليًا، لكن هذه مباراة نهائية. مواجهة من مباراة واحدة. الجميع يضعهم كمرشحين للفوز، لكني لعبت في نهائيات كثيرة كنا نحن المرشحين فيها، ولم نخرج منتصرين".

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وأضاف "نتوقع مباراة صعبة، لا تفهموني خطأ، فهم فريق مذهل، لكننا أيضا نمتلك فريقا مذهلا، وأعتقد أننا سنفاجئ الكثيرين".

وأتم "لقد قطعنا شوطًا طويلا منذ بداية رحلتنا، ونحن نتطلع إلى مباراة يوم الأحد بكل حماس".

وتأهل تشيلسي للنهائي بفضل فوزه على فلومينينسي بنتيجة 2-0 في أولى مباريات المربع الذهبي.

في المقابل تفوق باريس سان جيرمان برباعية دون رد على ريال مدريد لحسم ثاني بطاقات النهائي.

يذكر أنه لا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث في البطولة الحالية كما كان الحال في النسخ السابقة.

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