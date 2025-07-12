انسحاب مدينة مالاجا من ملف استضافة كأس العالم 2030

السبت، 12 يوليه 2025 - 15:26

كتب : FilGoal

ملعب مالاجا

أعلن فرانشيسكو دي لا توري عمدة مدينة مالاجا الإسبانية انسحاب المدينة من ملف استضافة كأس العالم 2030.

وكانت جماهير النادي قد أبدت اعتراضها على تطوير ملعب لا روزاليدا الخاص مالاجا من أجل استضافة كأس العالم.

وشعرت الجماهير بالقلق من عدم لعب الفريق مباراته على الملعب خلال فترة التجديد بالإضافة إلى إمكانية عدم امتلاك النادي للملعب عقب التجديد.

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وقال لا توري خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت: "بعد كل هذا الاجتماع والمخاوف المشتركة، نعتقد أن أكثر ما يمكن فعله بحكمة، وبعقلانية، وبمسؤولية اليوم هو سحب ملف مدينة مالقة لاستضافة كأس العالم 2030.".

وواصل "إذا كان هذا سيسبب مشكلات للجماهير، فلا جدوى من الاستمرار. يجب أن نتذكّر أننا عندما قدمنا ملف الترشح لكأس العالم، فعلنا ذلك بهدف الحصول على ملعب جديد، ويجب أن يكون داخل المدينة. وإذا كان ذلك سيخلق هذه المشكلات وكان علينا الاختيار بين كأس العالم والنادي، فنحن نختار النادي والجماهير".

وتابع "إنه شعور مشترك بين الإدارات الثلاث جميعًا. من الواضح أننا نحب هذه المدينة، وأن نادي مالاجا مهم جدًا بالنسبة لنا، ونريد لنادينا أن يذهب أبعد من ذلك. ليس فقط أن يكون في الدرجة الثانية، بل أن يصعد إلى الدرجة الأولى ويصل إلى أعلى مستوى ممكن".

وأضاف "أي أمر يمكن أن يضر بتلك الطموحات المشروعة للجماهير والنادي نأخذه بعين الاعتبار، وقد توصلنا إلى هذا القرار بناءً على ذلك. كأس العالم كان وسيلة، وليس غاية في حد ذاته".

وأتم "نحن لا نحتاج إلى كأس العالم كي نُعرّف بأنفسنا في أوروبا والعالم. لدينا مكانة مهمة كمدينة في المجالات الثقافية والتكنولوجية، ونحن مدينة حسّاسة تجاه القضايا البيئية، ونواصل الكفاح بطموح لمعالجة مشكلة الإسكان".

وتستضيف إسبانيا كأس العالم 2030 برفقة المغرب والبرتغال في ملف مشترك.

وفقا للتقارير فإن مدينة فالنسيا هي الأقرب للدخول بدلا من مالاجا في استضافة البطولة.

كأس العالم 2030 مالاجا
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