صفقة تبادلية.. الاتحاد يضم 4 لاعبين من سيراميكا مقابل المغربي

أعلن عن الاتحاد عن تعاقده مع 4 لاعبين من نادي سيراميكا كليوباترا مقابل انتقال مدافعه محمج المغربي.

ويواصل الاتحاد وسيراميكا تدعيم صفوفهما تحضيرا لمنافسات الموسم المقبل.

وكشف الاتحاد عن ضم الثنائي محمد متولي كناريا ومحمد توني، مقابل انتقال محمد المغربي لنادي سيراميكا كليوباترا.

يأتي ذلك مع اعتبار انتقال محمود عجيب ونور علاء للفريق السكندري ضمن الصفقة بحسب البيان.

وتعاقد الاتحاد مع محمد متولی کناريا" لاعب خط الوسط لمدة 3 مواسم.

فيم انضم محمد تونی لاعب خط الوسط لمدة موسم واحد مع وضع بند يتضمن إمكانية ضمه بصفة نهائية عقب نهاية الموسم.

ويتولى أحمد سامي مهمة المدير الفني لنادي الاتحاد خلفا لمجدي عبد العاطي الذي انتقل لتدريب مودرن سبورت.

فيما يتولى علي ماهر مهمة المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا.