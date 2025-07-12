وكيل حمد الله يكشف حقيقة رحيله عن الشباب السعودي

السبت، 12 يوليه 2025 - 13:41

كتب : FilGoal

عبد الرزاق حمد الله

كشف نواف المهدي وكيل المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الشباب حقيقة رحيله عن النادي السعودي.

وعاد حمد الله لصفوف الشباب بعد فترة غعارة قصيرة لصفوف الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال المهدي عبر صحيفة الرياضية السعودية: "لا توجد لدى اللاعب أي نية للرحيل عن الشباب حتى الآن".

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وأضاف "في حال وجود عروض جدية مستقبلا للتعاقد مع حمد الله، وترضي الطرفين اللاعب والشباب، قد يتم النقاش حولها".

وارتبط حمد الله مؤخرا بالانتقال للعين الإماراتي أو العودة للدوري القطري لكن دون أي خطوات رسمية.

وانضم حمد الله للشباب في الصيف الماضي قادما من اتحاد جدة.

وانضم حمد الله إلى الشباب صيف العام الماضي قادمًا من الاتحاد، ووقع عقدًا يمتد موسمين.

ولعب حمد الله الموسم الماضي مع الشباب 30 مباراة سجل فيهم 24 هدفا.

كما شارك مع الهلال لمدة 22 دقيقة فقط في خسارة الفريق السعودي أمام فلومينينسي في ربع نهائي كأس العالم للأندية.

عبد الرزاق حمد لله نادي الشباب الدوري السعودي
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