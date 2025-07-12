تقرير: الهلال يدرس الانسحاب من السوبر السعودي.. والبديل الأقرب

يدرس نادي الهلال الانسحاب من المشاركة في بطولة السوبر السعودي.

وتستضيف هونج كونج منافسات النسخة المقبلة من السوبر السعودي بين يومي 19 و23 اغسطس المقبل.

وبحسب صحيفة الشرق الأوسط السعودية، فإن الهلال يدرس الانسحاب من بطلة السوبر السعودي بشبب حالة الإرهاق بعد المشاركة في كأس العالم للأندية.

وأوضحت التقارير أن أهلي جدة هو الخيار الأقرب لتعويض الهلال حال اعتذاره عن عدم المشاركة في السوبر السعودي بشكل رسمي.

وأسفرت قرعة بطولة كأس السوبر السعودي اصطدام اتحاد جدة بطل الدوري بالنصر، فيما يلعب الهلال ضد القادسية.

ويلعب النصر ضد اتحاد جدة يوم 19 أغسطس، فيما يلعب الهلال أمام القادسية في اليوم التالي.

وتقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.

وتعد هونج كونج ثالث بلد يُلعب فيه السوبر السعودي بالخارج بعد احتضان لندن، العاصمة البريطانية، نسخ 2015 و2016 و2018.

واستضافت أبو ظبي، العاصمة الإماراتية، نسخة 2023.