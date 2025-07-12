إنريكي: نسعى لإنهاء هذا الموسم التاريخي بأفضل طريقة ممكنة

يحلم لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بختام هذا الموسم بالفوز بلقب كأس العالم للأندية عندما يواجه تشيلسي الإنجليزي.

وسيلتقي الفريقان مساء الأحد على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية لحسم بطل العالم في أولى نسخ البطولة بمشاركة 32 فريقا.

وقال لويس إنريكي في مؤتمر صحفي: "نخوض آخر مباراة لنا هذا الموسم بعد عام استثنائي، ونسعى لإنهاء هذا الموسم التاريخي بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف "لاعبونا حققوا موسما يُسجل في تاريخ النادي، والآن نرغب في إضافة إنجاز جديد. نريد كتابة فصل جديد في مسيرة باريس سان جيرمان".

وشدد "تشيلسي فريق قوي ويملك مدربا شابا يعشق الاستحواذ على الكرة، ولديه لاعبين أصحاب قدرات فردية مميزة. طريقة لعبهم قريبة جدا منا، لذلك أتوقع مباراة متقاربة وصعبة على الفريقين".

وأتم "كلانا فاز ببطولة أوروبية هذا الموسم، وهذا يجعل من المباراة النهائية مواجهة مثيرة بكل تأكيد. نحن مستعدون وهم أيضا، ولا يسعنا الانتظار حتى نخوض هذه المواجهة الكبيرة".

وتأهل تشيلسي للنهائي بفضل فوزه على فلومينينسي بنتيجة 2-0 في أولى مباريات المربع الذهبي.

في المقابل تفوق باريس سان جيرمان برباعية دون رد على ريال مدريد لحسم ثاني بطاقات النهائي.

يذكر أنه لا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث في البطولة الحالية كما كان الحال في النسخ السابقة.