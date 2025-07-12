بديل فيرتز.. ليفركوزن يتعاقد مع ماليك تيلمان

أعلن باير ليفركوزن تعاقده مع ماليك تيلمان لاعب بي إس في آيندهوفن.

ووقع اللاعب على عقد لمدة 5 سنوات حتى 2030.

وفقا للتقارير فإن الصفقة قد كلفت ليفركوزن مبلغ 40 مليون يورو.

الأمريكي صاحب الـ 23 عاما يلعب بوسط الملعب وانضم للفريق الهولندي قادما من بايرن ميونيخ في 2023.

وخلال الموسم الماضي شارك تيلمان في 34 مباراة بقميص آيندهوفن وسجل خلالها 16 هدفا وصنع 5 أهداف.

وخلال موسمين حقق تيلمان الدوري الهولندي مرتين برفقة آيندهوفن.

ويعد تيلمان كبديل فلوريان فيرتز والذي انتقل من ليفركوزن إلى ليفربول خلال فترة الانتقالات الحالية.

وكان ليفركوزن قد تعاقد أيضا مع جاريل كوانساه وإبراهيم مازا ومارك فليكين وعبدالله فاي وتيم ويرمان وأكسيل تيب وكريستيان فوفانا وعيسى تراوري.

ويقود إريك تين هاج تدريب ليفركوزن خلال الموسم المقبل خلفا لتشابي ألونسو الذي انتقل لتدريب ريال مدريد.