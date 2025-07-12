ماريسكا: سان جيرمان الأفضل.. لكننا لا نخوض النهائي لمجرد المشاهدة

السبت، 12 يوليه 2025 - 12:04

كتب : FilGoal

إنزو ماريسكا - تشيلسي

وسيلتقي الفريقان على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية لحسم بطل العالم في أولى نسخ البطولة بمشاركة 32 فريقا.

وقال ماريسكا مدرب تشيلسي في مؤتمر صحفي: "باريس سان جيرمان ومدربه لويس إنريكي يشكلان نموذجا يحتذى به لكل من يعشق كرة القدم، لكن في الوقت نفسه لدينا أسلوبنا الخاص، وقد أظهرناه طوال الموسم سواء في امتلاك الكرة أو في الضغط بدونها".

وأضاف "نحن نحب الاحتفاظ بالكرة، وهم كذلك، كما أن كلا الفريقين يعتمدان على الضغط العالي، وهذا يجعل المباراة أكثر تحديا".

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وتابع: "أتفق مع من يرى أن باريس سان جيرمان هو الأفضل في أوروبا وربما في العالم، لكننا لا نخوض النهائي لمجرد المشاهدة، بل جئنا لنقدم كل ما لدينا ونحاول الفوز".

وأتم "أعلم أن المهمة صعبة، لكنها كذلك في كل مباراة، لذلك لا أراها مختلفة عن بقية المباريات الكبيرة. كل مباراة لها حساباتها، فلومينينسي مثلا فاز على إنتر الذي لعب نهائي دوري الأبطال، ثم تفوق على الهلال الذي أقصى مانشستر سيتي، لذا فإن التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، ونحن نستعد جيدا لها".

وتأهل تشيلسي للنهائي بفضل فوزه على فلومينينسي بنتيجة 2-0 في أولى مباريات المربع الذهبي.

في المقابل تفوق باريس سان جيرمان برباعية دون رد على ريال مدريد لحسم ثاني بطاقات النهائي.

يذكر أنه لا توجد مباراة لتحديد المركز الثالث في البطولة الحالية كما كان الحال في النسخ السابقة

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