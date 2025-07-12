خبر في الجول - سيراميكا يتمم اتفاقه مع عمرو السولية

توصل نادي سيراميكا كليوباترا إلى اتفاق مع عمرو السولية لاعب الأهلي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وبات السولية لاعبا حرا عقب نهاية تعاقده مع الأهلي بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سيراميكا كليوباترا توصل إلى اتفاق مع السولية لضمه في صفقة انتقال حر.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل السولية عن صفوفه بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وشدد الأهلي على تقديره لما قدمه عمرو السولية للنادي طوال مسيرته.

وأشار الأهلي إلى أن السولية قد يكون أحد الكوادر الفنية أو الإدارية بمنظومة الأهلي مستقبلا وستتم دعوته لتكريمه على مشواره الكبير مع الفريق.

وانضم السولية للأهلي في 2016 قادما من الشعب الإماراتي.

وتوج السولية بـ 23 لقبا بقميص الأهلي.

وشارك السولية في 24 مباراة بقميص الأهلي في الموسم المنصرم وتمكن من تسجيل هدفين.