خبر في الجول - الزمالك يفاوض مودرن سبورت لضم محمد مسعد

السبت، 12 يوليه 2025 - 11:00

كتب : عمرو نبيل

مودرن سبورت

دخل نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع مودرن سبورت لضم محمد مسعد جناح الفريق.

ويواصل الزمالك محاولات تدعيم صفوفه تحضيرا لمنافسات الموسم الجديد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك يجري مفاوضات جادة مع مودرن سبورت لضم محمد مسعد خلال هذا الصيف.

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الزمالك ليس النادي الوحيد المهتم بضم محمد مسعد، إذ يرغب المصري البورسعيدي أيضا في ضم الجناح الشاب.

مسعد صاحب الـ24 عاما لعب مع مودرن سبورت 16 مباراة بالموسم المنقضي وسجل 4 اهداف وصنع هدفين.

وانضم مسعد إلى صفوف مودرن سبورت قادما من منتخب السويس لمدة 4 مواسم مقابل مليوني جنيه.

وشارك مسعد مع منتخب السويس الموسم قبل الماضي في دوري الدرجة الثانية (ب) وساهم في وصول الفريق لدورة الترقي المؤهلة للدوري الممتاز.

محمد مسعد من مواليد 2001 ويشغل مركز الوسط المهاجم، والجناح الأيسر.

الزمالك
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