خبر في الجول - عرض ليبي هو الأبرز لـ حسين الشحات

يمتلك حسين الشحات لاعب الأهلي أكثر من عرض في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

حسين الشحات النادي : الأهلي الأهلي

وحسبما علم FilGoal.com فإن حسين الشحات يمتلك عدة عروض من بينها السويحلي الليبي وهو الأبرز حاليا.

ولا تزال المفاوضات مع الفرق لم تصل للمراحل النهائية، واللاعب في انتظار موقف الأهلي.

وسبق أن نفى محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي التفريط في حسين الشحات.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن حسين الشحات قد تلقى أكثر من عرض خليجي خلال الفترة الأخيرة.

واستقر الشحات على طرح العروض المقدمة إليه من الدوريات الخليجية على الأهلي لمناقشتها وحسم مصيره مع الفريق.

ويسعى الشحات لإتمام حسم مستقبله قبل بدء الإعداد للموسم الجديد.

ويلعب حسين الشحات في صفوف الأهلي منذ صيف 2019، حين انضم إليه قادما من العين الإماراتي.

ويمتد عقد الشحات مع النادي حتى صيف العام القادم 2026.