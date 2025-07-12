بعد إيقاف عامين.. بادوفا الإيطالي يعيد بابو جوميز للملاعب

أعلن نادي بادوفا الإيطالي ضم المخضرم أليخاندرو "بابو" جوميز في صفقة انتقال حر وقبل انتهاء مدة إيقافه بسبب المنشطات.

وعوقب الدولي الأرجنتيني بالإيقاف لمدة عامين من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضح النادي أن جوميز وقع لمدة موسمين بعدما اجتاز الكشف الطبي.

وسيتدرب خلال الفترة المقبلة بشكل منفرد، ثم سينضم للتدريبات الجماعية بعد نهاية الإيقاف يوم 19 أغسطس المقبل.

¡Bienvenido Papu Gómez! 🇦🇷 Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato l’accordo con #PapuGómez: siglato un contratto che lo legherà alla società biancoscudata fino al 30 giugno 2027.https://t.co/9s8Zh3uY0o pic.twitter.com/D7V93AJDI3 — Calcio Padova (@PadovaCalcio) July 11, 2025

ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية فإن الأرجنتيني صاحب الـ 38 عاما سيحصل على 500 ألف يورو خلال تعاقده.

وسيصبح قادرا على المشاركة في المباريات بدءا من 20 أكتوبر المقبل بشكل رسمي.

وتأهل بادوفا من الدرجة الثالثة للثانية في الموسم المقبل وسيشارك من أجل العودة مرة أخرى ضمن كبار الكرة الإيطالية.

وستكون تلك التجربة الرابعة لجوميز في الملاعب الإيطالية بعد بعدما قضى 7 مواسم بقميص أتالانتا الإيطالي، وقبلها 3 بقميص كاتانيا وأخيرا مونزا.

وسجل جوميز مع أتالانتا 59 هدفا وصنع 72 في 252 مباراة في جميع المسابقات مساهما في وصول الفريق لربع نهائي دوري أبطال أوروبا في 2020 لأول مرة خلال مشاركته الأولى.

كما سجل 18 وصنع 17 في 111 مباراة بقميص كاتانيا.

وتوج بابو بـ 3 ألقاب بقميص الأرجنتين هي كوبا أمريكا 2021 وفينياليسما 2022 وكأس العالم 2022.

وسبق أن حقق لقب كأس العالم للشباب في 2007 مع شباب التانجو.

وفاز من قبل بجائزة أفضل لاعب وسط في موسم 2019-2020 من الدوري الإيطالي وتواجد في التشكيل المثالي للمسابقة.

وتواجد أيضا في التشكيل المثالي لدوري أبطال أوروبا بنفس الموسم.

وشارك بادوفا في الدوري الإيطالي 16 موسما مختلفا آخرها في 1995-96.

وسبق أن ارتدى قمصان بادوفا كل من أليساندرو ديل بيرو وأنجيلو دي ليفيو وفينتشينزو إيتاليانو وستيفان شعراوي.