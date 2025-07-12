بالقميص رقم 7.. روبينيو جونيور يشارك مع سانتوس ويصنع هدفا تحت أنظار نيمار

شارك روبينيو جونيور مع سانتوس لأول مرة في مباراة ودية خلال الفوز على ديسبورتيفا بنتيجة 3-1 وديا استعدادا لعودة منافسات الدوري البرازيلي.

جونيور هو نجل روبينيو لاعب منتخب البرازيل وسانتوس وريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان السابق.

ابن الـ 17 عاما ظهر لأول مرة بقميص الفريق الأول لسانتوس في الشوط الثاني وبعد دقائق من مشاركته صنع الهدف الثالث الذي سجله دييجو بيتكاو.

Robinho Jr. faz sua estreia pelo time profissional do Santos. pic.twitter.com/6x3eiAiWaR — ge (@geglobo) July 11, 2025

وارتدى روبينيو جونيور القميص رقم 7 والذي سبق أن ارتداه والده قبل إلقاء القبض عليه في مارس الماضي بسبب قضية اغتصاب في إيطاليا.

Com assistência de Robinho Jr, Pituca amplia para o Santos diante da Desportiva. pic.twitter.com/yTUzQXxrD8 — ge (@geglobo) July 11, 2025

ووفقا للتقارير فإن مشاركة روبينيو جونيور في المباراة الودية ستفتح له الباب للمشاركة بشكل رسمي بعدما وقّع على عقد احترافي لمدة 5 مواسم.

وسبق أن حاول نادي جريميو ضمه من أجل أن ينضم لفريق إنجليزي عندما يتم عامه الـ 18 لكنه رفض وقرر الاستمرار مع سانتوس.

ويستعد سانتوس لمواجهة قوية في الجولة 13 من الدوري البرازيلي بلقاء فلامنجو يوم 16 يوليو الجاري.

وشهد فوز سانتوس تسجيل نيمار هدفا من علامة الجزاء في الشوط الأول.

Aquele tapa com nojo... Neymar, de pênalti, abre o placar para o Santos diante da Desportiva. pic.twitter.com/3QuIlLSNux — ge (@geglobo) July 10, 2025

ويحتل سانتوس المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة من 12 مباراة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.