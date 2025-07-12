بالقميص رقم 7.. روبينيو جونيور يشارك مع سانتوس ويصنع هدفا تحت أنظار نيمار

السبت، 12 يوليه 2025 - 00:03

كتب : إسلام أحمد

نيمار - روبينيو جونيور - سانتوس

شارك روبينيو جونيور مع سانتوس لأول مرة في مباراة ودية خلال الفوز على ديسبورتيفا بنتيجة 3-1 وديا استعدادا لعودة منافسات الدوري البرازيلي.

جونيور هو نجل روبينيو لاعب منتخب البرازيل وسانتوس وريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان السابق.

ابن الـ 17 عاما ظهر لأول مرة بقميص الفريق الأول لسانتوس في الشوط الثاني وبعد دقائق من مشاركته صنع الهدف الثالث الذي سجله دييجو بيتكاو.

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وارتدى روبينيو جونيور القميص رقم 7 والذي سبق أن ارتداه والده قبل إلقاء القبض عليه في مارس الماضي بسبب قضية اغتصاب في إيطاليا.

ووفقا للتقارير فإن مشاركة روبينيو جونيور في المباراة الودية ستفتح له الباب للمشاركة بشكل رسمي بعدما وقّع على عقد احترافي لمدة 5 مواسم.

وسبق أن حاول نادي جريميو ضمه من أجل أن ينضم لفريق إنجليزي عندما يتم عامه الـ 18 لكنه رفض وقرر الاستمرار مع سانتوس.

Robinho Jr. made his Santos debut with an assist — Photo: Raul Baretta/Santos FC

ويستعد سانتوس لمواجهة قوية في الجولة 13 من الدوري البرازيلي بلقاء فلامنجو يوم 16 يوليو الجاري.

وشهد فوز سانتوس تسجيل نيمار هدفا من علامة الجزاء في الشوط الأول.

ويحتل سانتوس المركز الـ 15 برصيد 11 نقطة من 12 مباراة بفارق الأهداف عن مراكز الهبوط.

سانتوس روبينيو جونيور نيمار الدوري البرازيلي
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