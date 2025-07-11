مصدر مقرب من إمام يوضح لـ في الجول: الأهلي متمسك باللاعب.. وموقفه من تعديل العقد

أوضح مصدر مقرب من إمام عاشور لاعب الأهلي حقيقة عرض الأخدود السعودي، وموقفه من تعديل تعاقده.

إمام عاشور النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي أنه سيعمل على تعديل عقد إمام عاشور في الفترة المقبلة تقديرا لما قدمه في الفترة الماضية.

وصرّح مصدر مقرب من اللاعب لـ FilGoal.com: "اللاعب تلقى عرضا رسميا من الأخدود السعودي بالفعل، لكن الأهلي متمسك بالإبقاء عليه".

وأضاف "حتى الآن تعديل عقد إمام مع الأهلي مجرد حديث ودي، ولم تُعقد جلسات لحسم الأمر".

وسبق أن تمسك مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com باستمرار هداف الدوري قائلا: "لا نية للتفريط في إمام عاشور كونه من العناصر الأساسية بالفريق".

وتابع المصدر "نستهدف الحفاظ على القوام الرئيسي مع التدعيمات الجديدة للمنافسة على حصد جميع الألقاب".

ويعاني إمام عاشور من إصابة في الترقوة تعرض لها خلال مشاركته مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025 وسيغيب على إثرها ما لا يقل عن شهرين.

إمام عاشور انضم لصفوف الأهلي قادما من ميتيلاند الدنماركي في صيف 2023.

صاحب الـ 27 عاما خاض مع الأهلي 86 مباراة سجل 30 هدفا وصنع 19 في جميع المسابقات وحاز على لقب هداف الدوري المصري للموسم المنقضي.

وفاز عاشور مع الأهلي بدوري أبطال إفريقيا، والدوري المصري مرتين، وكأس السوبر المصري مرتين، وكأس مصر مرة واحدة، وكأس التحدي في بطولة إنتركونتيننتال.

ويمتد عقد عاشور مع النادي الأحمر إلى صيف 2028.

وأفلت نادي الأخدود السعودي من الهبوط لدوري الدرجة الأولى بفارق نقطة وحيدة في الموسم الماضي.

وسبق أن لعب الثنائي المصري كريم أشرف وأحمد مصطفى لنادي الأخدود من قبل.