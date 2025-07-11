مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول جديد مفاوضات الأهلي مع الحزم السعودي

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 23:21

كتب : أحمد الخولي

أحمد عبد القادر - الأهلي

كشف مصدر مقرب من أحمد عبد القادر لاعب الأهلي اقترابه من الانتقال لـ الحزم السعودي في الصيف الجاري.

وينتهي تعاقد أحمد عبد القادر من الأهلي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2026.

وقال مصدر مقرب من أحمد عبد القادر لـ FilGoal.com: "الأهلي توصل لاتفاق لبيع أحمد عبد القادر بشكل نهائي لنادي الحزم السعودي، وبموافقة اللاعب".

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وأتم "المفاوضات وصلت للمراحل الأخيرة، وسيتم التعاقد بعد عودة رئيس نادي الحزم للسعودية".

ويعود نادي الحزم للدوري السعودي الموسم المقبل 2025-26.

وأعلن النادي تعيين التونسي جلال القادري منذ أيام استعدادا للموسم الجديد.

وكان مقررًا أن ينتهي تعاقد عبد القادر مع الأهلي في صيف 2025، قبل أن يمدد تعاقده لموسم آخر وانتقل لنادي قطر القطري.

وانضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاما للأهلي قادما من سبارتا براج التشيكي في صيف 2020.

وتمت إعارته إلى سموحة في الانتقالات الشتوية عام 2020 إلى سموحة.

وعاد إلى الأهلي في صيف 2021 بعد انتهاء إعارته ويظل في القلعة الحمراء حتى الانتقال لنادي قطر القطري.

وكان موسم عبد القادر قد انتهى مبكرا في أبريل الماضي بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية.

وخاض عبد القادر الموسم الماضي 15 مباراة في الدوري القطري سجل 5 أهداف وصنع هدفا وحيدا، فيما شارك في مباراتين بكأس قطر وسجل هدفا وحيدا.

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