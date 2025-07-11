كرة سلة - على أعتاب الـ 49.. إسماعيل أحمد يفوز بالدوري اللبناني مع الرياضي

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 23:15

كتب : FilGoal

إسماعيل أحمد مع نادي الرياضي اللبناني

توج النادي الرياضي بلقب دوري كرة السلة اللبناني، بالفوز الرابع على الحكمة في سلسلة نهائي الدوري.

وفاز الرياضي بنتيجة 92-77، ليصل إلى 4-1 كنتيجة إجمالية لسلسلة best of 7.

وتقدم الرياضي في الربع الأول بنتيجة 25-22.

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ثم زاد النتيجة في الربع الثاني إلى 57-43.

وازداد الفارق في الربع الثالث بنتيجة 73-51، قبل أن تنتهي المباراة بنتيجة 92-77.

ويلعب إسماعيل أحمد أسطورة كرة السلة المصرية مع الرياضي، ويبلغ من العمر 48 عاما.

وسيكمل إسماعيل أحمد عامه الـ 49 في 23 سبتمبر المقبل، أي بعد شهرين و12 يوما.

الرياضي فاز بالمباراة الأولى ثم الثانية، ثم خسر الثالثة أمام الحكمة، قبل أن يفوز بالرابعة والخامسة.

وبذلك عمق الرياضي تواجده على عرش الأكثر تتويجا بلقب الدوري اللبناني لكرة السلة، برصيد 19 لقبا، يليه الحكمة بـ 8 ألقاب.

إسماعيل أحمد الرياضي اللبناني كرة سلة
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