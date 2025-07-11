خورفكان الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضات الجزيري ومحمد هاني

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 22:36

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك - الإسماعيلي

كشف نايف حسن المنصوري عضو مجلس إدارة خورفكان الإماراتي حقيقة ما تردد عن مفاوضات النادي مع سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك.

وقال المنصوري في تصريحاته لقناة دي إم سي: "لا توجد أي مفاوضات مع اللاعب في أي وقت".

وأوضح "قائمة اللاعبين الأجانب مكتملة لدينا منذ شهر تقريبا".

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وتابع "لم نتواصل مع الجزيري أو ممثليه في أي توقيت سابق".

وكشف "تم ربط اسمنا منذ فترة بمحمد هاني لاعب الأهلي لكنها أيضا شائعات ولم تكن هناك مفاوضات".

في سياق متصل، نفى أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري قبل أيام الأنباء المتداولة عن اقتراب اللاعب التونسي من الرحيل عن النادي.

وقال أنيس بن ميم محامي اللاعب عبر قناة إم بي سي مصر: "سيف الجزيري يمتلك تعاقد لمدة موسمين مع الزمالك بعدما جدد تعاقده في منتصف الموسم الماضي".

وخاض سيف الجزيري 35 مباراة مع الزمالك في الموسم المنقضي بمختلف المسابقات.

ونجح المهاجم التونسي في تسجيل 9 أهداف بالموسم الماضي.

سيف الدين الجزيري الزمالك الدوري المصري محمد هاني
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