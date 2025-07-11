فحوصات طبية ثم راحة للاعبي الزمالك قبل المعسكر المغلق

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 22:16

كتب : إبراهيم رمضان

يانيك فيريرا - الزمالك

قرر نادي الزمالك خضوع لاعبي الفريق لفحوصات طبية غداً السبت، بإحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد المقبل.

ويعود الفريق لمواصلة تدريباته على استاد الكلية الحربية يوم الاثنين بصورة طبيعية.

أخبار متعلقة:
الاختبار الأول لـ فيريرا.. الزمالك ينتصر على أورانج بهدف حسام عبد المجيد وديا بعد انتقال عبد الناصر للزمالك.. محمد إسماعيل مديرا رياضيا لـ إنبي في الجول يكشف تفاصيل تعاقد الزمالك مع المهدي سليمان الزمالك يتقدم بالشكر لأعضاء لجنة التخطيط

وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره أورانج بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد الكلية الحربية.

سجل حسام عبد المجيد هدف الفوز في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

الزمالك الدوري المصري يانيك فيريرا
نرشح لكم
شقيقه: مستعدون في غزة أن ندفع من جيوبنا لينضم حامد حمدان لـ الزمالك خبر في الجول - عرض ليبي هو الأبرز لـ حسين الشحات مصدر مقرب من إمام يوضح لـ في الجول: الأهلي متمسك باللاعب.. وموقفه من تعديل العقد مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول جديد مفاوضات الأهلي مع الحزم السعودي خورفكان الإماراتي يكشف حقيقة مفاوضات الجزيري ومحمد هاني الإفريقي التونسي لـ في الجول: لن نوافق على رحيل علي يوسف لهذا السبب طبيب الإسماعيلي يكشف تفاصيل إصابة لاعبي الفريق "مصدر للمشاكل وقميص أصفر قبل مواجهة الإسماعيلي".. رد مودرن سبورت على جنش
أخر الأخبار
شقيقه: مستعدون في غزة أن ندفع من جيوبنا لينضم حامد حمدان لـ الزمالك دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - عرض ليبي هو الأبرز لـ حسين الشحات 16 دقيقة | الدوري المصري
بعد إيقاف عامين.. بادوفا الإيطالي يعيد بابو جوميز للملاعب 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بالقميص رقم 7.. روبينيو جونيور يشارك مع سانتوس ويصنع هدفا تحت أنظار نيمار 53 دقيقة | أمريكا
مصدر مقرب من إمام يوضح لـ في الجول: الأهلي متمسك باللاعب.. وموقفه من تعديل العقد ساعة | الدوري المصري
مصدر مقرب من عبد القادر يكشف لـ في الجول جديد مفاوضات الأهلي مع الحزم السعودي ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - على أعتاب الـ 49.. إسماعيل أحمد يفوز بالدوري اللبناني مع الرياضي ساعة | كرة سلة
بشكتاش يعلن بدء المفاوضات لضم كوكتشو من بنفيكا ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد إقصاء فلومينينسي.. فريق وحيد لم يتلق خسارة في كأس العالم للأندية 2 خبر في الجول - الاتفاق تم.. الزمالك يضم شيكو بانزا لمدة 4 مواسم 3 أحمد ريان: تمنيت الانتقال لـ الزمالك.. ولهذا لم تتم الصفقة وكنت محقا مع موسيماني 4 لاعب الزمالك المحتمل - شيكو بانزا.. "لياو" الذي يعاني من الكوليسترول
/articles/509094/فحوصات-طبية-ثم-راحة-للاعبي-الزمالك-قبل-المعسكر-المغلق