فحوصات طبية ثم راحة للاعبي الزمالك قبل المعسكر المغلق
الجمعة، 11 يوليه 2025 - 22:16
كتب : إبراهيم رمضان
قرر نادي الزمالك خضوع لاعبي الفريق لفحوصات طبية غداً السبت، بإحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة.
وقرر الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات يوم الأحد المقبل.
ويعود الفريق لمواصلة تدريباته على استاد الكلية الحربية يوم الاثنين بصورة طبيعية.
وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.
وكان فريق الزمالك فاز على نظيره أورانج بهدف دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم على استاد الكلية الحربية.
سجل حسام عبد المجيد هدف الفوز في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.
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