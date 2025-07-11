الإفريقي التونسي لـ في الجول: لن نوافق على رحيل علي يوسف لهذا السبب

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 21:58

كتب : محمد جمال

علي يوسف

شدد علي علولو المتحدث الرسمي باسم نادي الإفريقي التونسي حقيقة على التمسك باستمرار الليبي علي يوسف ضمن صفوف الفريق.

وارتبط اسم اللاعب مؤخرا بالانتقال لـ الأهلي، ثم عادت التقارير مجددا لتقرب اللاعب من الأهلي مرة أخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم نادي الإفريقي التونسي لـ FilGoal.com: "الأهلي لم يتواصل معنا من أجل التعاقد مع المدافع الليبي علي يوسف".

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وأضاف "وفي حال تقديم عرض رسمي من أي نادي لن نوافق على رحيله مهما كانت العروض، بسبب الحاجة الفنية لخدماته".

وسبق أن كشف مصدر من الإفريقي لـ FilGoal.com في وقت سابق: "لا توجد مفاوضات رسمية بين الأهلي والإفريقي للحصول على خدمات علي يوسف".

وأفاد "اللاعب عقده ساري مع الإفريقي، ولا يفكر في الرحيل، كل ما في الأمر أن النادي تأخر عن دفع 3 دفعات من راتبه، وهذه المشكلة تم حلها، وحصل اللاعب على مستحقاته".

ويمتد عقد علي يوسف مع الإفريقي حتى صيف 2026، انضم للفريق عام 2024 قادما من أهلي بنغازي الليبي.

وشارك المدافع البالغ 24 عاما في 27 مباراة، وتمكن من تسجيل 5 أهداف دون صناعة أي أهداف.

وضم الأهلي حتى الآن للموسم الجديد كل من محمد أحمد "سيحا" وأحمد رمضان ومحمد علي بن رمضان وأحمد سيد "زيزو" وتريزيجيه ومحمد شريف.

علي يوسف الإفريقي الأهلي
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