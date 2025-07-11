بديل كاريراس.. بنفيكا يضم أوبرادور من ريال مدريد

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 21:54

كتب : FilGoal

رافاييل أوبرادور

أعلن نادي ريال مدريد عن انتقال لاعبه رافاييل أوبرادور إلى بنفيكا.

وجاء بيان الميرينجي كالتالي:

ريال مدريد وبنفيكا توصلا لاتفاق بشأن انتقال لاعبنا رافاييل أوبرادور.

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أوبرادور انضم إلى ريال مدريد عام 2020 في سن 16 عاما.

اللاعب لعب موسمين مع فرق الناشئين، ثم موسمين في فريق كاستيا.

وقضى أوبرادور الموسم الماضي معارا في صفوف ديبورتيفو لا كورونيا.

ريال مدريد يشكر اللاعب على عمله والتزامه خلال وقته مع ريال مدريد ويتمنى الأفضل له ولعائلته في المرحلة الجديدة من حياته.

على الجانب الآخر، كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن توصل ريال مدريد لاتفاق شفهي لضم ألفارو كاريراس الظهير الأيسر لفريق بنفيكا البرتغالي.

وكان الشرط الجزائي للاعب يبلغ 50 مليون يورو، ولكن توصل مدريد لاتفاق يكفل دفع المبلغ على أقساط.

والآن ينتظر ريال مدريد وبنفيكا تأكيد مانشستر يونايتد لقرار عدم تفعيل شرط إعادة الشراء، وبمجرد حدوث ذلك سيسافر كاريراس إلى مدريد.

وكان كاريراس -22 عاما- من ناشئي ريال مدريد حتى رحل إلى مانشستر يونايتد في 2022.

ثم رحل إلى غرناطة معارا من مانشستر يونايتد، وبعدها لعب مع غرناطة على سبيل الإعارة.

وأعير كاريراس إلى بنفيكا في شتاء 2024 قبل أن يتعاقد معه بنفيكا بشكل دائم مقابل 6 ملايين يورو.

ويلعب كاريراس في مركز الظهير الأيسر كما يمكنه اللعب في قلب الدفاع.

ويرتبط الظهير الإسباني بتعاقد مع بنفيكا حتى صيف 2029.

وخاض كاريراس 49 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم في مختلف المسابقات.

وساهم الظهير الإسباني في 9 أهداف طوال الموسم إذ سجل أربعة وصنع 5 آخرين.

وأعلن ريال مدريد منذ أيام تعاقده مع دين هويسن مدافع بورنموث مقابل 50 مليون يورو.

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