أدار مباراة الأهلي وإنتر ميامي.. علي رضا فغاني حكما لـ نهائي كأس العالم للأندية 2025

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 21:50

كتب : FilGoal

علي رضا فغاني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعيين الأسترالي علي رضا فغاني حكما لنهائي كأس العالم للأندية 2025 بين تشيلسي وباريس سان جيرمان.

وستقام المباراة يوم الأحد المقبل في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب ميتلايف.

وستكون تلك رابع مباراة للحكم صاحب الأصول الإيرانية، إذ أدار مباراة الافتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي والتي انتهت بالتعادل السلبي.

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كما أدار مباراة بايرن ميونيخ ضد بوكا جونيورز في دور المجموعات، ومباراة بالميراس ضد تشيلسي في ربع النهائي.

وسيعاون فغاني كل من مواطنيه أنتون شيهينتين وأشيلي باشام.

وسيتواجد الأرجنتيني فاكوندو تييو كحكم رابع.

وعلى تقنية الفيديو سيتواجد الألماني باستيان دانكيرت وتعاون تاتيانا جوزمان من نيكاراجوا.

وسبق لفغاني أن أدار نهائي أولمبياد ريو 2016 بين البرازيل وألمانيا ونهائي كأس العالم للأندية 2015 بين ريفر بليت وبرشلونة، ونهائي كأس آسيا 2015 بين كوريا الجنوبية وأستراليا.

وخلال كأس العالم للأندية أشهر 13 بطاقة صفراء واحتسب ركلة جزاء كانت من نصيب الأهلي وأهدرها تريزيجيه.

المشوار حتى النهائي

باريس سان جيرمان

أنهى باريس سان جيرمان مجموعته متصدرا برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن بوتافوجو البرازيلي، حيث انتصر على أتليتكو مدريد بنتيجة 4-0 ثم خسر من بوتافوجو 1-0 وانتصر على سياتل ساوندرز بنتيجة 2-0.

وفي ثمن النهائي تفوق بطل دوري أبطال أوروبا على إنتر ميامي بنتيجة 4-0، ثم أقصى بايرن ميونيخ في ربع النهائي بالفوز 2-0، وأخيرا وصل للنهائي بفضل تفوقه على ريال مدريد في المربع الذهبي بنتيجة 4-0.

تشيلسي

أنهى تشيلسي مجموعته في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف فلامنجو البرازيلي، حيث انتصر على لوس أنجلوس 2-0 ثم خسر من فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3-1 وانتصر على الترجي بنتيجة 3-0.

وفي ثمن النهائي تفوق بطل دوري المؤتمر الأوروبي على بنفيكا بنتيجة 4-1 ثم أقصى بالميراس في ربع النهائي بالفوز 2-1، وأخيرا وصل للنهائي بفضل تفوقه على فلومينينسي في المربع الذهبي بنتيجة 2-0.

موعد المباراة النهائية والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الأحد 13 يوليو.

وتبدأ في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستذاع عبر قناتي MBC مصر 1 وMBC مصر 2.

ويعلق عليها كل من مدحت شلبي وفارس عوض.

وستذاع أيضا المباراة عبر منصة DAZN بكافة اللغات.

الجوائز المالية

سيحصل الفائز من تلك المباراة على 40 مليون دولار أمريكي.

حتى الآن تشيلسي حصد 89.5 مليون دولار أمريكي حتى وصوله للنهائي.

وفي حال توُج باللقب سيرفع رصيده المالي لـ 129.5 مليون دولار.

فيما حاز باريس سان جيرمان على 107.7 مليون دولار أمريكي حتى وصوله للمباراة النهائية.

وفي حال تُوج باللقب سيرفع رصيده المالي لـ 147.7 مليون دولار.

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