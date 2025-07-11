أثلتيك: تمت.. بورنموث يواصل ضم حراس تشيلسي

وفقا لموقع ذا أثلتيك، تمت صفقة انتقال دوردي بيتروفيتش حارس مرمى تشيلسي إلى بورنموث.

وبحسب الصحفي ديفيد أورنستين، فإن الصفقة تبلغ قيمتها 25 مليون جنيه استرليني، بعقد مدته 5 سنوات.

وبذلك يدعم بورنموث مركز حراسة المرمى للموسم الثاني على التوالي من تشيلسي، بعدما استعار الإسباني كيبا أريزابالاجا خلال الموسم الماضي.

وعاد كيبا بنهاية إعارته إلى تشيلسي ثم انضم لأرسنال في صفقة بيع نهائي.

وأشار تقرير شبكة "ذا أثليتك" أن الحارس الصربي أعطى الضوء الأخضر لتشيلسي للموافقة على إتمام التعاقد.

ويحاول الحارس أن يحصل على دور رئيسي وهو ما لا يمنحه إياه تشيلسي لذلك يفضل الرحيل عن الفريق اللندني.

وانضم بيتروفيتش لتشيلسي قادما من نيو إنجلاند ريفولوشن الأمريكي في 2023 وخاض منذ ذلك الحين 31 مباراة في جميع المسابقات.

وقضى الموسم الماضي معارا لستراسبورج الفرنسي حيث شارك في 31 مباراة وتم اختياره كأفضل لاعب في الفريق.