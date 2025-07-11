كادينا سير: ريال مدريد سيتحرك لضم كوناتي من ليفربول في حالة واحدة

يبدو أن انتقال إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول إلى ريال مدريد ربما سيحدث في الصيف الجاري ولن ننتظر لصيف 2026.

ويتبقى في عقد الفرنسي موسما واحدا مع الريدز وحتى الآن يرفض التجديد والاستمرار مع ليفربول.

وكشفت إذاعة كادينا سير الإسبانية أن ليفربول حدد 50 مليون يورو لبيع إبراهيما كوناتي الصيف الجاري إذا رفض التجديد، وإذا حدث ذلك سيتحرك ريال مدريد لضمه.

وسبق أن كشفت صحيفة "ماركا" الإسباني رفض الفرنسي عرضين لتجديد تعاقده مع ليفربول.

وأفادت RMC أن المدافع الفرنسي قرر فقط الذهاب لريال مدريد في حال تمكن من الرحيل بشكل مجاني من الريدز.

وأكد المصدر أن اللاعب مهووس بخطوة الانتقال لريال مدريد والإلتحاق بصديقه السابق أليكساندر أرنولد بالفريق الملكي.

ويهدف ريال مدريد فقط بالتعاقد مع المدافع الفرنسي الصيف القادم لكن بشكل مجاني، ولا يريد النادي دفع أموال في هذه الصفقة التي تعتبر مهمة لريال مدريد لتعزيز دفاع الفريق.

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول صيف 2026.

وتمكن ريال مدريد من الحصول على خدمات ظهير ليفربول ترينت أليكساندر أرنولد بشكل مجاني هذا الصيف.

انضم كوناتي لصفوف ليفربول صيف 2021، قادمًا من لايبزيج.

وشارك إبراهيما كوناتي مع ليفربول في 31 مباراة بالموسم المنصرم، وتمكن من تسجيل هدف والمساهمة بـ3 أهداف.

وحقق مع ليفربول الدوري الإنجليزي الموسم المنصرم.