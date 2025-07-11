طبيب الأهلي السابق.. أبو عبلة يتولى رئاسة الجهاز الطبي لمنتخب الشباب

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

أحمد أبو عبلة - طبيب الأهلي

انضم أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي السابق إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة أسامة نبيه.

جاء ذلك حيث تولى منصب رئيس الجهاز الطبي، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس العالم تحت 20 سنة.

وكانت قرعة كأس العالم تحت 20 سنة، قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى.

المجموعة تضم البلد المضيف تشيلي، ونيوزيلندا واليابان.

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 19 أكتوبر المقبل،

ويستعد منتخب مصر للشباب لخوض تجربتين وديتين أمام منتخب الكويت يومي 17 و20 يوليو الجاري، ضمن البرنامج التحضيري للفريق قبل المونديال.

ودخل منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه المدير الفني للفريق، في معسكر مفتوح بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر.

وتأهل منتخب الشباب تحت 20 سنة إلى كأس العالم بعد احتلال المركز الرابع في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر.

وضمت قائمة منتخب الشباب كل من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد)

الدفاع: إبراهيم عادل - محمد إبراهيم - محمد عوض - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - معتز محمد - أحمد زيزو - عبد الحميد أحمد - محمد جمال - محمود لبيب - مؤمن شريف - مهاب سامي

الوسط: احمد خالد كباكا - محمد السيد - سيف سفاجا - أحمد وحيد - مروان محمود - محمد عبد الله - عمر سيد - حامد عبد الله - أحمد أبو الفتح - يوسف شلبي - محمود صلاح - ياسين عاطف - علي إيهاب - أحمد ناجي

الهجوم: محمد السوقي - يوسف صابر - أدهم كريم - محمد هيثم - حسن صابر.

وتأهل لكأس العالم للشباب 5 منتخبات من الاتحاد الأوروبي، و5 من اتحاد أمريكا الجنوبية (بينهم تشيلي المستضيف)، و4 منتخبات من إفريقيا، ومثلهم من آسيا، وكونكاكاف، بالإضافة إلى منتخبين من أوقيانوسيا.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: تشيلي - نيوزيلندا - اليابان - مصر

المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية - أوكرانيا - باراجواي - بنما

المجموعة الثالثة: البرازيل - المكسيك - المغرب - إسبانيا

المجموعة الرابعة: إيطاليا - أستراليا - كوبا - الأرجنتين

المجموعة الخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية - نيو كاليدونا - فرنسا - جنوب إفريقيا

المجموعة السادسة: كولومبيا - السعودية - النرويج - نيجيريا

أحمد أبو عبلة منتخب الشباب
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