تقرير سعودي: فيرمينو على أعتاب السد القطري

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 20:13

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد عبد الشافي

أصبح البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة السعودي على أعتاب الانتقال لـ السد القطري.

وانتقل فيرمينو إلى أهلي جدة في صيف 2023 بعقد يمتد إلى صيف 2026، قادمًا من صفوف ليفربول الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "اليوم" السعودية أن فيرمينو أنهي الاتفاق مع السد القطري خلال الساعات القليلة الماضية، للانضمام لصفوف الفريق.

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وأوضح التقرير إلى أن "هناك اتفاقات بسيطة حاليا، مع النادي الأهلي، لحسم الصفقة رسميا، ومن ثم الإعلان عنها رسميا".

وساهم فيرمينو في تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه الموسم الماضي.

وغاب البرازيلي المخضرم عن قائمة الأهلي المحلية في النصف الثاني من الموسم الماضي واكتفى بالمشاركات القارية.

وخاض الدولي البرازيلي 65 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 17.

وسبق أن كشف خالد الغامدي رئيس أهلي جدة عبر قناة إم بي سي أكشن: "تم تسوية الأمور المالية مع فيرمينو".

وأوضح "فيرمينو خارج قائمة الفريق المحلية وسيغادر في الصيف".

روبرتو فيرمينو السد القطري أهلي جدة
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