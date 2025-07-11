"الحساب كان متهكر".. عبد الله عطيف ينفي خبر اعتزاله كرة القدم

الجمعة، 11 يوليه 2025 - 20:03

كتب : FilGoal

عبد الله عطيف - السعودية

نفى عبد الله عطيف لاعب أهلي جدة السعودي اعتزاله بسبب الإصابة.

عبد الله عطيف

النادي : الأهلي

الأهلي

ونشر اللاعب عبر حسابه على "إنستجرام" رسالة مؤثرة يعلن فيها اعتزاله بسبب إصابته في الركبة التي لم يتعاف منها، وهو ما تناقلته وسائل الإعلام السعودية.

لكن بعد ساعة نشر عبر "إنستجرام ستوري" توضيحا: "الحساب كان متهكر للأسف، رجعته ولله الحمد".

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وكتب عطيف رسالة مؤثرة عبر إنستجرام

"في أصعب قرار اتخذه في حياتي وبعد محاولات قوية للتغلب على ركبتي لكن للأسف هُزمت (الحمد لله على كل حال ولعل في الأمر خيره يا رب)

في سن ال 32 سنة قررت ان اعتزل كرة القدم نهائياً واود ان اشكر جميع الاندية اللتي مثلتها شكراً لجميع الرؤساء والأجهزة الإدارية والفنية اللي عملت معهم شكرا أيضا لجميع زملائي ومن شاركت معهم المستطيل الاخضر

وشكرا للجماهير التي لها محبة وتقدير خاص ووقفت معي في أصعب الظروف من إصابات وغيرها، وأتمنى للجميع دوام التوفيق والنجاح".

مثّل عطيف في مسيرته أندية عدة كالشباب والهلال والأهلي (النادي الأهلي)

وغاب عطيف عن المشاركة في المباريات بالموسم المنقضي مع الأهلي والذي شهد تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا لأول مرة.

وأصيب عطيف بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر 2023 غاب بسببه عن المشاركة في المباريات ما يقارب موسمين إذ فوّت 80 مباراة بسبب الإصابة.

لاعب الوسط ارتدى قمصان فرق الهلال والشباب والأهلي وخاض خلالها 171 مباراة وحقق 11 لقبا.

كما ارتدى قميص منتخب السعودية في 39 مباراة دولية.

عبد الله عطيف الهلال أهلي جدة
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